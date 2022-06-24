Силламяэская пловчиха Энели Ефимова получила место в полуфинале чимпионата мира

В предварительных заплывах перед полуфиналом 24 июня 15-летняя уроженка Силламяэ преодолела дистанцию за 30,08 секунды, что более чем на полсекунды быстрее ее личного рекорда (30,69), установленного в Афинах в середине мая. Об этом сообщил портал "ERR Sport".

Союз плавания Эстонии, в свою очередь, сообщил на своей странице в сети "Facebook", что речь идет и новом рекорде страны.

С этим выдающимся результатом Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта.