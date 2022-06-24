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Силламяэская пловчиха Энели Ефимова получила место в полуфинале чимпионата мира

Северное побережье
Силламяэская пловчиха Энели Ефимова получила место в полуфинале чимпионата мира
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Энели Ефимова - обладательница всех рекордов Эстонии в плавании брассом на основных дистанциях.
Энели Ефимова - обладательница всех рекордов Эстонии в плавании брассом на основных дистанциях. Фото: Федерация плавания Эстонии

На чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште, пловчиха из Силламяэ Энели Ефимова установила новый личный рекорд на дистанции 50 метров брассом, о чем написал новостной портал rus.err.ee.

В предварительных заплывах перед полуфиналом 24 июня 15-летняя уроженка Силламяэ преодолела дистанцию за 30,08 секунды, что более чем на полсекунды быстрее ее личного рекорда (30,69), установленного в Афинах в середине мая. Об этом сообщил портал "ERR Sport".

Союз плавания Эстонии, в свою очередь, сообщил на своей странице в сети "Facebook", что речь идет и новом рекорде страны.

С этим выдающимся результатом Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта.

Полуфинальные заплывы женщин на 50 метров брассом в Будапеште запланированы на вечер 24 июня.

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