На чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште, пловчиха из Силламяэ Энели Ефимова установила новый личный рекорд на дистанции 50 метров брассом, о чем написал новостной портал rus.err.ee.
Силламяэская пловчиха Энели Ефимова получила место в полуфинале чимпионата мира
Силламяэская пловчиха Энели Ефимова получила место в полуфинале чимпионата мира
В предварительных заплывах перед полуфиналом 24 июня 15-летняя уроженка Силламяэ преодолела дистанцию за 30,08 секунды, что более чем на полсекунды быстрее ее личного рекорда (30,69), установленного в Афинах в середине мая. Об этом сообщил портал "ERR Sport".
Союз плавания Эстонии, в свою очередь, сообщил на своей странице в сети "Facebook", что речь идет и новом рекорде страны.
С этим выдающимся результатом Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта.
Полуфинальные заплывы женщин на 50 метров брассом в Будапеште запланированы на вечер 24 июня.