На чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште, юная пловчиха из Силламяэ Энели Ефимова установила новый личный рекорд на дистанции 50 метров брассом и завоевала право участвовать теперь уже в финальном заплыве.
Энели Ефимова продолжает успешно выступать в Будапеште
Энели Ефимова продолжает успешно выступать в Будапеште
Как сообщил новостной портал rus.err.ee, в полуфиналах, которые прошли вечером 24 июня, Ефимова с результатом 30,24 секунды пробилась в финал. На этой стадии соревнований она показала пятое время.
Финальный заплыв в женской 50-метровке состоится в Будапеште вечером 25 июня. В нем выступят восемь спортсменок.
Ключевые слова