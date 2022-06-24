Мемориальное соревнование имени Хейно Липпа завершилось новыми рекордами

Шведка с эстонскими корнями Фанни Роос выиграла мемориальные соревнования имени Хейно Липпа в толкании ядра в парке мызы Майдла с результатом 18,93 метра. Среди мужчин сильнейшим толкателем ядра стал поляк Михал Харатик с результатом 21,08.

В этом же соревновании были установлены чемпионы Эстонии по толканию ядра. Среди мужчин таковым стал Яндер Хейл, отправивший более чем семикилограммовый снаряд на 19,42 метра, что является лучшим результатом эстонцев в этом сезоне. Серебряную медаль завоевал Кевин Саксон (17,21), бронзовую - Карл Коха (16,25).

Среди эстонских женщин победила Кетлин Пийримяэ с результатом 14,44 метра. За ней следовали Моника Вайнола (13,75) и Герту Кюттман (13,71).

Со всеми результатами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.