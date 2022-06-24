ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Бронзовая статуя спортивного героя Хейно Липпа обосновалась в парке мызы Майдла

С выполненной в натуральный размер статуи покрытие сняли олимпийский чемпион Герд Кантер и ветеран спорта Ида-Вирумаа Ахто Пааво, который был одним из главных инициаторов возведения памятника Хейно Липпу.

Герд Кантер сказал, что у него тоже есть небольшая роль в истории создания этой скульптуры. "Я внес вклад своей ногой", - рассказал Кантер о том, что изображена не точно его нога, но для уточнения пропорции тела он немного поработал моделью.

По словам Кантера, спортивные достижения Хейно Липпа в то время были очень значительными. "Конечно, жаль, что он не смог добиться своих результатов на Олимпийских играх. Но все же такие истории очень сильно воодушевляют и вселяют уверенность, что из этой маленькой страны можно выйти на мировой уровень и добиться больших результатов", - сказал он.

Скульптор Айвар Симсон признал, что со скульптурой Хейно Липпа ему пришлось крепко повозиться: "Это очень сложная поза. Мне пришлось переделать ее дважды. Это одна из самых сложных поз, которые я когда-либо делал".

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Несколько дней назад, а именно 21 июня, исполнилось сто лет со дня рождения Хейно Липпа. В тот день в Йыхви открылся новый легкоатлетический стадион его имени.

Хейно Липп был лучшим толкателем ядра в Эстонии, а также входил в мировую элиту многоборцев. Он стал бы главным претендентом на олимпийскую победу в десятиборьбе на Олимпиаде в Лондоне (1948) и претендентом на медаль в Хельсинки (1952), но, к сожалению, вмешалась политика и большого спортсмена не выпустили за границу.

"Северное побережье" на днях посвятило биографии Хейно Липпа большую публикацию, с которой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.