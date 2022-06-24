В Яанов день в парке мызы Майдла открыли бронзовую статую героя спорта Хейно Липпа, созданную скульптором Айваром Симсоном.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Бронзовая статуя спортивного героя Хейно Липпа обосновалась в парке мызы Майдла
С выполненной в натуральный размер статуи покрытие сняли олимпийский чемпион Герд Кантер и ветеран спорта Ида-Вирумаа Ахто Пааво, который был одним из главных инициаторов возведения памятника Хейно Липпу.
Герд Кантер сказал, что у него тоже есть небольшая роль в истории создания этой скульптуры. "Я внес вклад своей ногой", - рассказал Кантер о том, что изображена не точно его нога, но для уточнения пропорции тела он немного поработал моделью.
По словам Кантера, спортивные достижения Хейно Липпа в то время были очень значительными. "Конечно, жаль, что он не смог добиться своих результатов на Олимпийских играх. Но все же такие истории очень сильно воодушевляют и вселяют уверенность, что из этой маленькой страны можно выйти на мировой уровень и добиться больших результатов", - сказал он.
Скульптор Айвар Симсон признал, что со скульптурой Хейно Липпа ему пришлось крепко повозиться: "Это очень сложная поза. Мне пришлось переделать ее дважды. Это одна из самых сложных поз, которые я когда-либо делал".
Смотрите также видеорепортаж "Põhjarannik" с церемонии открытия памятника:
Несколько дней назад, а именно 21 июня, исполнилось сто лет со дня рождения Хейно Липпа. В тот день в Йыхви открылся новый легкоатлетический стадион его имени.
Хейно Липп был лучшим толкателем ядра в Эстонии, а также входил в мировую элиту многоборцев. Он стал бы главным претендентом на олимпийскую победу в десятиборьбе на Олимпиаде в Лондоне (1948) и претендентом на медаль в Хельсинки (1952), но, к сожалению, вмешалась политика и большого спортсмена не выпустили за границу.
"Северное побережье" на днях посвятило биографии Хейно Липпа большую публикацию, с которой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Хейно Липп
- Родился 21 июня 1922 года в волости Эрра, Вирумаа.
- 12-кратный чемпион СССР по легкой атлетике (1945-1953).
- 21-кратный чемпион Эстонии по легкой атлетике (1944-1955).
- Шесть раз улучшал европейский рекорд в толкании ядра.
- Установил 13 рекордов СССР в легкой атлетике.
- Места в мировом рейтинге в толкании ядра: 1-2-е (1947), 3-е (1950), 4-е (1951), 5-е (1946), 6-е (1948).
- Места в мировом рейтинге в десятиборье: 1-е (1948), 2-е (1947 и 1949), 4-е (1950 и 1953).
- Умер 28 августа 2006 г. в Ируском доме престарелых.