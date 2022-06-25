День победы и Яанов день прошли для полиции в трудах, но тяжелых нарушений общественного порядка не было зафиксировано, как подытожили в Департаменте полиции и погранохраны. Главной заботой были пьяные водители и также тяжелые дорожно-транспортные происшествия.
Главной заботой полиции в праздники были пьяные водители
Оперативный дежурный Департамента полиции и погранохраны Раин Йыэвеэр рассказал, что если не принимать во внимание дорожные происшествия, то эти праздники были похожи на обычные выходные. По его словам, вызовов было больше, чем обычно, но ни к одному нарушению общественного порядка с крайне тяжелыми последствиями эти дни не привели.
- Сотрудники полиции 23 и 24 июня отработали чуть более 1200 вызовов, и большинство из них были связаны с алкоголем и ситуациями, когда люди подвергают себя опасности, - рассказал Йыэвеэр.
На дорогах одной только восточной Эстонии 23 и 24 июня проверили на трезвость, согласно полицейской сводке, 4045 водителей - это шестая часть от всех проверок за двое праздничных суток по Эстонии в целом. Нетрезвых выявили в восточном регионе 22 водителя (133 по всей Эстонии).
О случаях семейного насилия в восточной Эстонии 23 и 24 июня полиции сообщали 26 раз (106 по Эстонии в целом).
Отправить на вытрезвление пришлось четверых жителей восточного региона, тогда как в целом по республике - 106. Активнее всего работал вытрезвитель в северной Эстонии - 38 клиентов, направленных полицией в течение двух суток, и в южной Эстонии - 21.
В части дорожно-транспортных происшествий ситуация в праздничные выходные дни не была радужной, не обошлось и без смертей на дорогах. По словам Райна Йыэвеэра, в эти два дня произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 24 человека получили ранения и трое погибли.
- Первое из этих трагических дорожно-транспортных происшествий произошло, на самом деле, накануне праздников, когда во второй половине дня 22 июня с дороги в Вильяндимаа съехала машина, за рулем которой находился 40-летний мужчина, и водитель погиб. Яанов день унес с собой две жизни на дорогах. В начале праздничной ночи в Пярну 29-летний мужчина насмерть врезался в опору моста, а в Тарту 13-летний мальчик на самокате упал так сильно, что спасти его молодую жизнь уже не удалось, - с грустью констатировал Йыевеэр.