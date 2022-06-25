Главной заботой полиции в праздники были пьяные водители

Оперативный дежурный Департамента полиции и погранохраны Раин Йыэвеэр рассказал, что если не принимать во внимание дорожные происшествия, то эти праздники были похожи на обычные выходные. По его словам, вызовов было больше, чем обычно, но ни к одному нарушению общественного порядка с крайне тяжелыми последствиями эти дни не привели.

- Сотрудники полиции 23 и 24 июня отработали чуть более 1200 вызовов, и большинство из них были связаны с алкоголем и ситуациями, когда люди подвергают себя опасности, - рассказал Йыэвеэр.

На дорогах одной только восточной Эстонии 23 и 24 июня проверили на трезвость, согласно полицейской сводке, 4045 водителей - это шестая часть от всех проверок за двое праздничных суток по Эстонии в целом. Нетрезвых выявили в восточном регионе 22 водителя (133 по всей Эстонии).

О случаях семейного насилия в восточной Эстонии 23 и 24 июня полиции сообщали 26 раз (106 по Эстонии в целом).

Отправить на вытрезвление пришлось четверых жителей восточного региона, тогда как в целом по республике - 106. Активнее всего работал вытрезвитель в северной Эстонии - 38 клиентов, направленных полицией в течение двух суток, и в южной Эстонии - 21.

В части дорожно-транспортных происшествий ситуация в праздничные выходные дни не была радужной, не обошлось и без смертей на дорогах. По словам Райна Йыэвеэра, в эти два дня произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 24 человека получили ранения и трое погибли.