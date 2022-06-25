Обнаружен подвал, в котором жестоко убивали кошек и котят

Некоммерческое благотворительное объединения "Cats Help", зарегистрированное в Таллинне, сообщило у себя на странице в социальной сети "Facebook", что страшная находка была сделана в Ида-Вирумаа, в городе Кивиыли. Тамошние жители сообщили, что несколько дней подряд слышали крики котят, которые потом стихли.

На место прибыл волонтер из Кохтла-Ярве, взору которого предстала ужасающая картина. Так это описано добровольцем из "Cats Help": "В подвале многоквартирного дома находились маленькие котята около недели от роду, еле живые. А тела остальных мертвых кошек разбросаны по всему помещению: несколько пометов умерших котят, чьи крохотные тельца были едва покрыты шерсткой, а также несколько взрослых кошек. Было понятно, что кошек систематически и жестоко убивали. Рядом лежал грязный кирпич, который, очевидно, являлся одним из орудий убийства".

Внимание, снимки "Cats Help" в фотогалерее ниже могут шокировать!

У волонтера, по его воспоминанию, подкосились ноги от увиденного ужаса. "Кошки-мамы и их дети умирали в муках, потому что кто-то захотел так зверски расправиться с ними. И теперь их маленькие, настрадавшиеся и уже безжизненные тела лежали повсюду".

НКО "Cats Help" занялось спасением выживших котят. Сообщается, что о них всячески заботятся, кормят их. Одного наиболее сильно пострадавшего котенка пришлось свозить в Таллиннскую скорую помощь для животных.

Волонтеры также заметили, что спасения еще ждут 7-8 кошек, живущих неподалеку от того злополучного дома в Кивиыли. Зоозащитники опасаются, что если не спасти этих кошек, то их тоже ждет мучительная смерть, ведь виновный в смерти животных еще не известен.