Юная пловчиха из Силламяэ Энели Ефимова приплыла к финишу шестой в финальном женском заплыве на 50 метров брассом, который состоялся вечером 25 июня в Будапеште на проходящем там чемпионате мира по водным видам спорта.
Энели Ефимова приплыла к финишу шестой в финале чемпионата мира
Воспитанница тренера Хенри Хейна - 15-летняя Энели Ефимова на чемпионате мира по водным видам спорта в финале проплыла 50-метровый бассейн брассом за 30,25 секунды. С этим временем она оказалась на финише шестой.
Первой приплыла и золотую медаль чемпионата мира получила спортсменка из Литвы Рута Мейлутите, оказавшаяся у противоположной стенки бассейна через 29,7 секунд после старта. Отставание Ефимовой от победительницы составило, таким образом, 55 сотых секунды.
Накануне, 24 июня, готовясь к полуфиналу в Будапеште, Энели Ефимова проплыла 50 метров брассом за 30,08 секунды, что оказалось более чем на полсекунды быстрее ее предыдущего личного рекорда (30,69). Тем самым Ефимова установила и новый рекорд Эстонии. Тем же вечером в полуфинальном заплыве она оказалась чуть менее быстрой, достигнув финиша за 30,24 секунды. Но все равно успешно квалифицировалась в финальную восьмерку быстрейших пловчих этого чемпионата мира.