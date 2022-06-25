Энели Ефимова приплыла к финишу шестой в финале чемпионата мира

Воспитанница тренера Хенри Хейна - 15-летняя Энели Ефимова на чемпионате мира по водным видам спорта в финале проплыла 50-метровый бассейн брассом за 30,25 секунды. С этим временем она оказалась на финише шестой.

Первой приплыла и золотую медаль чемпионата мира получила спортсменка из Литвы Рута Мейлутите, оказавшаяся у противоположной стенки бассейна через 29,7 секунд после старта. Отставание Ефимовой от победительницы составило, таким образом, 55 сотых секунды.

Накануне, 24 июня, готовясь к полуфиналу в Будапеште, Энели Ефимова проплыла 50 метров брассом за 30,08 секунды, что оказалось более чем на полсекунды быстрее ее предыдущего личного рекорда (30,69). Тем самым Ефимова установила и новый рекорд Эстонии. Тем же вечером в полуфинальном заплыве она оказалась чуть менее быстрой, достигнув финиша за 30,24 секунды. Но все равно успешно квалифицировалась в финальную восьмерку быстрейших пловчих этого чемпионата мира.