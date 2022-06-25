Береговой спасатель дал советы любителям пляжного отдыха в жару

- В такую жаркую погоду самое важное - это пить воду. Главное, чтобы вода была не сладкая, свежая вода. Кроме того, крем на тело надо наносить до солнца, если нанести после, то его действие уменьшается. Также нужен головной убор. Если вы чувствуете, что вам становится плохо, сердце или голова кружится, надо отходить в тенек. Можно обращаться за помощью к нам и, если совсем плохо, звонить 112. И очень важно помнить, что ходить на пьяную голову в воду нельзя. Алкоголь и вода несовместимы, - рассказал в интервью "Актуальной камере" спасатель Даниэль Савченко.