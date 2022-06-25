Несмотря на то, что купальный сезон в Эстонии открылся 1 июня, жара настигла страну только к концу месяца, как констатировала "Актуальная камера", чей репортер обратился за советами к береговым спасателям.
Береговой спасатель дал советы любителям пляжного отдыха в жару
В связи с большим наплывом народа на пляжи, береговая охрана "G4S" напомнила об основных правила поведения в воде и на суше в знойную погоду.
- В такую жаркую погоду самое важное - это пить воду. Главное, чтобы вода была не сладкая, свежая вода. Кроме того, крем на тело надо наносить до солнца, если нанести после, то его действие уменьшается. Также нужен головной убор. Если вы чувствуете, что вам становится плохо, сердце или голова кружится, надо отходить в тенек. Можно обращаться за помощью к нам и, если совсем плохо, звонить 112. И очень важно помнить, что ходить на пьяную голову в воду нельзя. Алкоголь и вода несовместимы, - рассказал в интервью "Актуальной камере" спасатель Даниэль Савченко.
Особое внимание, по словам знающего собеседника, стоит уделить животным и маленьким детям, поскольку они жару переносят тяжелее, чем взрослые.
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