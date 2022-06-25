Äripäev: Силламяэский "Силмет" возобновил поставки из России

Гендиректор компании Райво Васну заверил "Äripäev", что речь не идет о компаниях, находящихся под санкциями, а наоборот - они даже поддерживают западную военную промышленность.

- Сначала мы дали юристам провести анализ - кто управляет этими компаниями, и чтобы они не подпадали под санкции, - рассказал руководитель силламяэского "NPM Silmet".

Он признал также, что в настоящее время все денежные потоки в Россию существенно затруднены, но он понимает и банки, так как список подсанкционных компаний очень длинный - и банку очень сложно детально проверить все платежи.

Подписчики "Äripäev" могут ознкомиться с полным текстом статьи ЗДЕСЬ.

Как ранее рассказывало "Северное побережье", к концу 2021 года у "NPM Silmet" было 425 работников. Предприятие уже несколько десятков лет работает в Силламяэ. Оно также планирует расширить производство, но точное местонахождение будущего завода постоянных магнитов в Ида-Вирумаа пока не определено.