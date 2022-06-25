Из-за войны в Украине банки прекратили обслуживать платежи в восточном направлении, вследствие чего была прервана деятельность предприятия "NPM Silmet", которое в Силламяэ занимается редкоземельными металлами. Но теперь альтернатива найдена - и поставки материалов из России продолжаются. Об этом пишет газета "Äripäev", статью которой вкратце изложил новостной портал Rus.Postimees.ee.
Äripäev: Силламяэский "Силмет" возобновил поставки из России
Гендиректор компании Райво Васну заверил "Äripäev", что речь не идет о компаниях, находящихся под санкциями, а наоборот - они даже поддерживают западную военную промышленность.
- Сначала мы дали юристам провести анализ - кто управляет этими компаниями, и чтобы они не подпадали под санкции, - рассказал руководитель силламяэского "NPM Silmet".
Он признал также, что в настоящее время все денежные потоки в Россию существенно затруднены, но он понимает и банки, так как список подсанкционных компаний очень длинный - и банку очень сложно детально проверить все платежи.
Подписчики "Äripäev" могут ознкомиться с полным текстом статьи ЗДЕСЬ.
Как ранее рассказывало "Северное побережье", к концу 2021 года у "NPM Silmet" было 425 работников. Предприятие уже несколько десятков лет работает в Силламяэ. Оно также планирует расширить производство, но точное местонахождение будущего завода постоянных магнитов в Ида-Вирумаа пока не определено.
Сейчас в состав ТОО "NPM Silmet" входят два производства - фабрика редкоземельных металлов и фабрика редких металлов. Первая производит на экспорт карбонаты, оксиды, хлориды и фториды редкоземельных металлов, как неразделенные, так и индивидуальные, включая высокочистые соединения церия и неодима. Фабрика редких металлов производит на экспорт пентоксид ниобия и пентоксид тантала, металлические ниобий и тантал. Фабрика выпускает слитки и чипсы металлического ниобия и тантала высокой чистоты, а также гидрид ниобия и гидрид тантала.