Эстонский фонд природы предложил Министерству окружающей среды создать Национальный парк Хийумаа, который будет располагаться только на государственной земле. Фонд также представил свое предложение жителям острова, вызвав у них неоднозначную реакцию. Об этом всем пишет новостной портал rus.err.ee.
Предложение создать национальный природный парк на Хийумаа вызвало споры
Создание национального парка означало бы взятие под охрану 186 квадратных километров государственного леса на севере, западе и в центре острова Хийумаа. Кроме того, фонд предлагает объединить уже имеющиеся в этом регионе заповедники. Представители фонда отметили, что национальный парк помог бы сохранить лесной ландшафт Хийумаа целиком.
Пятая часть территории национального парка могла бы стать целевой охранной зоной, в которой запрещена хозяйственная деятельность. На остальной территории можно вести лесное хозяйство определенными методами, например, запретить сплошные рубки. Там также было бы позволено собирать ягоды и грибы, охотиться и ставить палатки.
Член правления Хийумааского лесного общества Айра Тосс считает, что было бы безответственно превращать такую большую часть государственного леса в национальный парк, так как это поставит под угрозу более 40 рабочих мест, связанных с лесным хозяйством на Хийумаа.
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