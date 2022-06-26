Предложение создать национальный природный парк на Хийумаа вызвало споры

Создание национального парка означало бы взятие под охрану 186 квадратных километров государственного леса на севере, западе и в центре острова Хийумаа. Кроме того, фонд предлагает объединить уже имеющиеся в этом регионе заповедники. Представители фонда отметили, что национальный парк помог бы сохранить лесной ландшафт Хийумаа целиком.

Пятая часть территории национального парка могла бы стать целевой охранной зоной, в которой запрещена хозяйственная деятельность. На остальной территории можно вести лесное хозяйство определенными методами, например, запретить сплошные рубки. Там также было бы позволено собирать ягоды и грибы, охотиться и ставить палатки.