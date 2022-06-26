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ВНИМАНИЕ! ⟩ Жара становится опасной

Северное побережье
Жара становится опасной
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Буквально по всей республике действует предупреждение об опасно жаркой погоде первого уровня (желтого).
Буквально по всей республике действует предупреждение об опасно жаркой погоде первого уровня (желтого). Фото: Keskkonnaagentuur

Государственное агентство окружающей среды опубликовало официальное предупреждение о том, что жара становится опасной, а это значит - надо внимательно следить за прогнозом погоды и за новыми предупреждениями. Уровень опасности грозит измениться с желтого на оранжевый.

Как сказано в сообщении Агентства окружающей среды, 25 июня днем температура воздуха в Валга достигла +30 градусов. Это официально первый раз в Эстонии этим летом, когда воздух прогрелся так сильно.

Температура продолжает расти, ближайшие дни будут еще жарче. Ожидается повышение температуры воздуха до +32 градусов.

Уже сейчас буквально по всей республике действует предупреждение об опасной погоде первого уровня (желтого), и возможно повышение уровня до второго (оранжевого).

За погодными предупреждениями рекомендуется следить ЗДЕСЬ.

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