Газета: Наш народ ест золотые яйца

По словам директора по закупкам "Prisma" Каймо Нийтару, стоимость куриных яиц больших и средних размеров выросла в этому году на 70 процентов. Его коллега из "Rimi" Марис Раннус отметила, что в их сети цены на яйца выросли на 45-50 процентов с начала года.

Такая же ситуация в "Selver", чей пресс-секретарь сообщил, что цены начали расти в январе, а после Пасхи произошел очередной скачок на 25-30 процентов. Если в прошлом году десяток яиц среднего размера стоил 1,49 евро, то теперь - 2,19 евро.

- Те производители, которые смогли удержать цены на прежнем уровне до весны, во время второй волны повысили их на 70 процентов, - рассказал представитель "Selver" Риво Вески.