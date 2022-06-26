Полиция отмечает увеличение в Эстонии числа подростков, употреблявших наркотики в большом количестве, то есть многократно. Об этом сказано в совместном пресс-релизе ряда министерств и госучреждений, опубликованном 26 июня - во Всемирный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.
Полиция: наркотики активно распространяются через социальные сети
Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Криста Аас сообщила, что в прошлом году увеличилось число несовершеннолетних, употреблявших наркотики в большом количестве, то есть больше десяти доз. "Если в первом полугодии 2020 года таких случаев было меньше десяти, то за аналогичный период 2021 года их было около 35-ти".
- Наркотики стали более доступными для молодежи из-за социальных сетей, где, например, в чатах торгуют запрещенными веществами. В дополнение к наркотическим веществам все больше незаконно распространяются и употребляются рецептурные лекарства, - отметила Криста Аас.
По ее заверению, полиция занимается антинаркотической работой и в интернете. Если впервые употребившие наркотики направляются в профилактическую программу, то распространители большого количества наркотиков и повторные нарушители привлекаются к уголовной ответственности.
- Веками заявлялось, что молодежь распущена, - комментирует эту тему директор Института развития здоровья Анника Веймер. - Наши исследования показали, что в последние годы более популярно потребление легальных веществ, а употребление нелегальных наркотиков возрастает среди молодежи в выходные дни. Предстоящий период летних отпусков является довольно сложным вызовом для всех нас: можем ли мы предложить достаточно альтернатив, чтобы лето становилось не губительным, а только успешным? В это может внести свой вклад каждый взрослый, родитель, друг и соотечественник, - добавила Веймер.
Всемирный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом отмечается во всем мире по инициативе ООН с 1987 года. В Эстонии самые важные цели в области наркотиков до 2030 года сформулированы в так называемой Белой книге о наркополитике. Ознакомиться с ними можно на соответствующей веб-странице на сайте Министерства внутренних дел ЗДЕСЬ.
Для уменьшения ущерба от наркотиков необходимо больше заниматься профилактической работой, о чем 26 июня заявил министр обороны Калле Лаанет, исполняющий обязанности министра внутренних дел Эстонии.
- Хотя большинство молодых людей не употребляют наркотики, исследования показывают, что более трети эстонских школьников в возрасте 15-16 лет говорят, что за свою жизнь пробовали наркотические вещества, - отметил Лаанет.
Он напомнил, что и единичным экспериментам с наркотиками тоже сопутствуют риски. Например, есть риск отравления из-за других веществ, смешанных с наркотиками, или риск травмы из-за наркотического опьянения. Имеется также связь наркотиков с развитием проблем психического здоровья.
- Поэтому важно, чтобы мы уделяли особое внимание молодежи, которая склонна пробовать что-то новое, в том числе наркотики. Только путем планомерной профилактической и информационной работы мы будем двигаться к более здоровому обществу, - подчеркнул Лаанет.
По убеждению министра юстиции Марис Лаури, молодые люди могли бы наслаждаться жизнью безопасно: "Употребление всевозможных наркотиков может привести к привыканию, а узнать концентрацию вещества, например, в таблетках невозможно, поэтому даже однократное употребление может быть опасным для жизни и здоровья молодого человека".
- Лучше всего избегать употребления наркотиков, - напомнила Лаури.