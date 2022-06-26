Полиция: наркотики активно распространяются через социальные сети

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Криста Аас сообщила, что в прошлом году увеличилось число несовершеннолетних, употреблявших наркотики в большом количестве, то есть больше десяти доз. "Если в первом полугодии 2020 года таких случаев было меньше десяти, то за аналогичный период 2021 года их было около 35-ти".

- Наркотики стали более доступными для молодежи из-за социальных сетей, где, например, в чатах торгуют запрещенными веществами. В дополнение к наркотическим веществам все больше незаконно распространяются и употребляются рецептурные лекарства, - отметила Криста Аас.

По ее заверению, полиция занимается антинаркотической работой и в интернете. Если впервые употребившие наркотики направляются в профилактическую программу, то распространители большого количества наркотиков и повторные нарушители привлекаются к уголовной ответственности.

- Веками заявлялось, что молодежь распущена, - комментирует эту тему директор Института развития здоровья Анника Веймер. - Наши исследования показали, что в последние годы более популярно потребление легальных веществ, а употребление нелегальных наркотиков возрастает среди молодежи в выходные дни. Предстоящий период летних отпусков является довольно сложным вызовом для всех нас: можем ли мы предложить достаточно альтернатив, чтобы лето становилось не губительным, а только успешным? В это может внести свой вклад каждый взрослый, родитель, друг и соотечественник, - добавила Веймер.