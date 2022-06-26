Пн, 27.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

Легкоатлетка из Силламяэ Екатерина Миротворцева побила свой же рекорд Эстонии

Северное побережье
Легкоатлетка из Силламяэ Екатерина Миротворцева побила свой же рекорд Эстонии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Екатерина Миротворцева.
Екатерина Миротворцева. Фото: Madis Veltman

На чемпионате Эстонии по легкой атлетике уроженка Силламяэ Екатерина Миротворцева обновила рекорд страны в ходьбе на 10000 метров, преодолев эту дистанцию за 46 минут и 48,96 секунды. Об этом сообщил новостной портал rus.err.ee.

Прежний рекорд Эстонии (46:55) был установлен тоже Миротворцевой в начале июня на соревнованиях в Словакии.

Как передает rus.err.ee, сама спортсменка была удивлена новому рекорду, поскольку погодные условия не лучшие - Эстонию накрыла жара.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх