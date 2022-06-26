На чемпионате Эстонии по легкой атлетике уроженка Силламяэ Екатерина Миротворцева обновила рекорд страны в ходьбе на 10000 метров, преодолев эту дистанцию за 46 минут и 48,96 секунды. Об этом сообщил новостной портал rus.err.ee.
Легкоатлетка из Силламяэ Екатерина Миротворцева побила свой же рекорд Эстонии
Легкоатлетка из Силламяэ Екатерина Миротворцева побила свой же рекорд Эстонии
Прежний рекорд Эстонии (46:55) был установлен тоже Миротворцевой в начале июня на соревнованиях в Словакии.
Как передает rus.err.ee, сама спортсменка была удивлена новому рекорду, поскольку погодные условия не лучшие - Эстонию накрыла жара.