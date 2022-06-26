В Пярнуском аэропорту приземлился первый регулярный рейс из столицы Швеции - города Стокгольма, о чем рассказала газета "Pärnu Postimees". Она напомнила также, что авиасообщение летней столицы с Хельсинки открыто уже больше месяца.
Открылось регулярное авиасообщение между Стокгольмом и Пярну
Первым рейсом из Стокгольма в Пярну 25 июня прибыли 11 человек, это были в основном игроки в гольф. На обратный рейс зарегистрировалось на одного пассажира больше.
70-местный турбовинтовой самолет ATR-72 Скандинавских авиалиний (SAS) будет летать между стокгольмским аэропортом Арланда и Пярнуским аэропортом до 16 августа. Рейсы запланированы по вторникам и субботам. Полет в один конец длится один час и 20 минут. Стоимость билета - в районе 80 евро.
К сведению: сорокаминутные полеты из Хельсинки в Пярну и обратно осуществляются по четвергам и воскресеньям до 21 августа включительно. Обслуживающая это направление авиакомпания "FlexFlight" берет за билет в один конец 65 евро.
Как отмечает "Pärnu Postimees", большую работу для развития пярнуских авиалиний проделал глава "Estonia SPA Hotels" Андрус Альяс. По его словам, шведы и сами рекламируют новую возможность слетать в Пярну. При этом обращаются с рекламой чаще всего к гольф-туристам.
- Масштабная реклама на шведском рынке стоит дорого, а так как рейсов мало, то это не окупится. Поэтому мы нацеливаемся на специфических клиентов, - сказал Альяс, чьи слова также привела пярнуская газета.