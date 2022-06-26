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Открылось регулярное авиасообщение между Стокгольмом и Пярну

Северное побережье
Открылось регулярное авиасообщение между Стокгольмом и Пярну
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Пярнуский аэропорт.
Пярнуский аэропорт. Фото: Pärnu Lennujaam

В Пярнуском аэропорту приземлился первый регулярный рейс из столицы Швеции - города Стокгольма, о чем рассказала газета "Pärnu Postimees". Она напомнила также, что авиасообщение летней столицы с Хельсинки открыто уже больше месяца.

Первым рейсом из Стокгольма в Пярну 25 июня прибыли 11 человек, это были в основном игроки в гольф. На обратный рейс зарегистрировалось на одного пассажира больше.

70-местный турбовинтовой самолет ATR-72 Скандинавских авиалиний (SAS) будет летать между стокгольмским аэропортом Арланда и Пярнуским аэропортом до 16 августа. Рейсы запланированы по вторникам и субботам. Полет в один конец длится один час и 20 минут. Стоимость билета - в районе 80 евро.

К сведению: сорокаминутные полеты из Хельсинки в Пярну и обратно осуществляются по четвергам и воскресеньям до 21 августа включительно. Обслуживающая это направление авиакомпания "FlexFlight" берет за билет в один конец 65 евро.

Как отмечает "Pärnu Postimees", большую работу для развития пярнуских авиалиний проделал глава "Estonia SPA Hotels" Андрус Альяс. По его словам, шведы и сами рекламируют новую возможность слетать в Пярну. При этом обращаются с рекламой чаще всего к гольф-туристам.

- Масштабная реклама на шведском рынке стоит дорого, а так как рейсов мало, то это не окупится. Поэтому мы нацеливаемся на специфических клиентов, - сказал Альяс, чьи слова также привела пярнуская газета.

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