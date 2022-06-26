Открылось регулярное авиасообщение между Стокгольмом и Пярну

Первым рейсом из Стокгольма в Пярну 25 июня прибыли 11 человек, это были в основном игроки в гольф. На обратный рейс зарегистрировалось на одного пассажира больше.

70-местный турбовинтовой самолет ATR-72 Скандинавских авиалиний (SAS) будет летать между стокгольмским аэропортом Арланда и Пярнуским аэропортом до 16 августа. Рейсы запланированы по вторникам и субботам. Полет в один конец длится один час и 20 минут. Стоимость билета - в районе 80 евро.

К сведению: сорокаминутные полеты из Хельсинки в Пярну и обратно осуществляются по четвергам и воскресеньям до 21 августа включительно. Обслуживающая это направление авиакомпания "FlexFlight" берет за билет в один конец 65 евро.

Как отмечает "Pärnu Postimees", большую работу для развития пярнуских авиалиний проделал глава "Estonia SPA Hotels" Андрус Альяс. По его словам, шведы и сами рекламируют новую возможность слетать в Пярну. При этом обращаются с рекламой чаще всего к гольф-туристам.