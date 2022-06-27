Эльмар Вахер: культура езды на самокатах в Эстонии отсталая

Мальчик шел по дорожке для пешеходов и велосипедистов, когда его сбил электросамокат. Ребенок упал. Водитель электросамоката покинул место происшествия.

Медики скорой помощи осмотрели ребенка на месте, после чего родители отвезли его в Таллиннскую детскую больницу.

"Известно, что это был мужчина, но его личность пока не установлена. Есть и такие люди в нашем обществе", – прокомментировал гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в передаче Vikerhommik.

Это была вторая серьезная авария с участием электросамоката на праздничных выходных. 24 июня в своем доме в Тарту был найден мертвым 13-летний подросток, упавший с самоката и получивший травмы в ночь на пятницу.

По словам Вахера, в Эстонии все больше людей получают травмы от электросамокатов. Нередко аварии происходят из-за алкоголя.

"Самокаты появились и никуда не денутся, но наша культура езды на них отсталая. Но дело не в самокатах как таковых. Половина ДТП связана с употреблением алкоголя. Это все больше увеличивает нагрузку на нашу медицинскую систему", – констатировал он. Однако запрет на самокаты Вахер не разделяет.

"Что может сделать полиция? Полиция осуществляет надзор, и мы усилили его в сфере легких персональных средств передвижения, направляем туда больше ресурсов", – сообщил глава полиции.

Он добавил, что многое могут сделать и родители, хотя дети обращаются с самокатами намного лучше взрослых.