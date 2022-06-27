В воскресенье вечером водитель электросамоката сбил в Таллинне ребенка и скрылся с места происшествия. По словам гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, все больше людей получают травмы в ДТП с электросамокатами, сообщает rus.err.ee
Эльмар Вахер: культура езды на самокатах в Эстонии отсталая
Мальчик шел по дорожке для пешеходов и велосипедистов, когда его сбил электросамокат. Ребенок упал. Водитель электросамоката покинул место происшествия.
Медики скорой помощи осмотрели ребенка на месте, после чего родители отвезли его в Таллиннскую детскую больницу.
"Известно, что это был мужчина, но его личность пока не установлена. Есть и такие люди в нашем обществе", – прокомментировал гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в передаче Vikerhommik.
Это была вторая серьезная авария с участием электросамоката на праздничных выходных. 24 июня в своем доме в Тарту был найден мертвым 13-летний подросток, упавший с самоката и получивший травмы в ночь на пятницу.
По словам Вахера, в Эстонии все больше людей получают травмы от электросамокатов. Нередко аварии происходят из-за алкоголя.
"Самокаты появились и никуда не денутся, но наша культура езды на них отсталая. Но дело не в самокатах как таковых. Половина ДТП связана с употреблением алкоголя. Это все больше увеличивает нагрузку на нашу медицинскую систему", – констатировал он. Однако запрет на самокаты Вахер не разделяет.
"Что может сделать полиция? Полиция осуществляет надзор, и мы усилили его в сфере легких персональных средств передвижения, направляем туда больше ресурсов", – сообщил глава полиции.
Он добавил, что многое могут сделать и родители, хотя дети обращаются с самокатами намного лучше взрослых.
"Молодежь, которая, образно говоря, с рождения на самокатах, очень умелая. Но взрослые люди испытывают свои силы и падают. Важна также роль предприятия по аренде самокатов. Поскольку большинство несчастных случаев происходит с арендованными самокатами, предприятие может ввести ограничения, чтобы те, кто совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, больше не могли арендовать самокаты", – сказал Вахер.