Энели Ефимова: шестое место на ЧМ дает новую мотивацию

Завоеванное Ефимовой на проходившем в Будапеште взрослом чемпионате мира на дистанции 50 метров кролем шестое место - это лучший результат, который был достигнут эстонскими пловцами на чемпионате мира после восстановления независимости.

Ефимова проплыла в финале 50 метров кролем за 30,25 секунды. Чемпионкой мира со временем 29,70 стала литовка Рута Мейлутите, которая в 15-летнем возрасте в 2012 году в Лондоне стала олимпийской чемпионкой и теперь пришла в большой спорт. От медали Ефимову отделили 0,45 секунды.

На проходившем в пятницу предварительном заплыве Ефимова установила новый рекорд Эстонии - 30,08. Для прохождения из полуфинала в финал было достаточно времени в 30,24.

Энели Ефимова была рада как прохождению в финал, так и установленному в предварительном заплыве новому рекорду Эстонии. Она призналась ERR, что эти достижения добавили ей мотивации на будущее. "Возможно претворить в жизнь все мои маленькие цели", - скромно сказала она.

На проходящем в этом году чемпионате мира на дистанции 100 метров кролем Энели Ефимова первой выбыла из финала и завоевала девятое место. Для выхода в финал ей не хватило всего лишь 0,08 секунды, и эмоциональная Ефимова поэтому не скрывала своей грусти.

На это лето у Ефимовой плотная соревновательная программа. В начале июля она стартует в Бухаресте на юниорском чемпионате Европы, где надеется завоевать медали, а в августе примет участие во взрослом чемпионате Европы в Мюнхене.