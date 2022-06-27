В лесах Эстонии наступила пожароопасное время

В это время запрещено курить в лесу и на природе, пользоваться принадлежностями для барбекю, разводить костер и любое использование открытого огня. В огнеопасную погоду разводить костры на природе можно только в специально отведенных местах.

Также просят избегать поездок на природу на механических-транспортных средствах. Автомобиль должен быть припаркован на невоспламеняемой площадке. Выхлопная система автомобиля может воспламениться на природе в условиях сухости, а при движении квадроцикла по торфяной поверхности торфяная пыль может скопиться на глушителе автомобиля, а при его нагревании и падении на землю может вспыхнуть пожар.