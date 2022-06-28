Михкель Нестор: Как бороться с инфляцией?

Инфляция становится все более многофакторной

Рост цен в последние месяцы был головокружительным и грозит продолжаться в том же духе еще какое-то время. В Эстонии гармонизированный индекс потребительских цен вырос в мае на непомерные 20% по сравнению с прошлым годом, но почти во всем мире инфляция была чрезвычайно высокой. Так, инфляция в еврозоне в мае составила в среднем 8%, в то время как в Соединенных Штатах она приблизилась к 9%.

Основным драйвером роста цен по-прежнему являются энергоносители, но чем дальше, тем более многофакторным будет рост индекса потребительских цен. В глобальном масштабе наибольшую озабоченность вызывают стремительно растущие цены на продовольствие, которые угрожают голодом части населения в бедных странах.

А в богатых странах становится все более серьезной проблемой удорожание отечественных услуг и товаров, что имеет мало общего с продовольствием и энергией.

Центральные банки принимают меры