Быстрая инфляция не оказалась временной или скоротечной, поэтому центральные банки предпринимают сейчас решительные меры для ее подавления. Поможет ли это и Эстонии?
Михкель Нестор: Как бороться с инфляцией?
Инфляция становится все более многофакторной
Рост цен в последние месяцы был головокружительным и грозит продолжаться в том же духе еще какое-то время. В Эстонии гармонизированный индекс потребительских цен вырос в мае на непомерные 20% по сравнению с прошлым годом, но почти во всем мире инфляция была чрезвычайно высокой. Так, инфляция в еврозоне в мае составила в среднем 8%, в то время как в Соединенных Штатах она приблизилась к 9%.
Основным драйвером роста цен по-прежнему являются энергоносители, но чем дальше, тем более многофакторным будет рост индекса потребительских цен. В глобальном масштабе наибольшую озабоченность вызывают стремительно растущие цены на продовольствие, которые угрожают голодом части населения в бедных странах.
А в богатых странах становится все более серьезной проблемой удорожание отечественных услуг и товаров, что имеет мало общего с продовольствием и энергией.
Центральные банки принимают меры
Рост цен - это не только личная проблема, потому что если ожидания быстрой инфляции укоренятся, это может иметь катастрофические последствия для экономики. Поэтому центральные банки, отвечающие за обеспечение стабильности цен в развитых странах, предприняли решительные действия по сдерживанию инфляции. В реальном выражении это особенно очевидно в Соединенных Штатах, где в прошлую среду Федеральная резервная система приняла решение поднять процентные ставки на целых 0,75% - это самое большое повышение с 1994 года. Согласно плану, процентные ставки будут продолжать расти, в связи с чем рынки прогнозируют, что к концу 2022 года ключевая процентная ставка в США достигнет примерно 3,5%.
Точно так же Европейский центральный банк объявил, что впервые с 2011 года ожидается повышение процентных ставок и в Европе. Центральный банк планирует принять первое повышение процентной ставки на 0,25% уже в июле, но к сентябрю уже обозначена возможность повышения процентной ставки даже на 0,5%.
"Нынешняя инфляция в Эстонии больше всего зависит все же от того, решит ли и как новая правящая коалиция начать борьбу с ростом цен".
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
На фоне пугающих показателей инфляции и все более жесткой риторики центрального банка резко выросли ставки "Euribor", используемые для межбанковских расчетов. 12-месячный "Euribor" сейчас торгуется уже на уровне около 1%, а 6-месячная ставка приближается к 0,2%, в то время как 3-месячный "Euribor" пока еще отрицателен более чем на 0,2%.
Однако, забегая вперед, рынок прогнозирует, что 3-месячный "Euribor" может достичь 1,6% в конце этого года и аж 2,6% к концу 2023 года. Будущее покажет, действительно ли это будет достигнуто.
Ставки по займам в еврозоне сильно разнятся
Достижение таких процентных ставок несколько сомнительно из-за значительных различий в экономической конъюнктуре стран еврозоны, а также из-за отличия от ситуации в США. На самом деле резкое повышение процентных ставок в США явно запоздало, поскольку там потребительский спрос уже продолжительное время превышает возможности предприятий по предоставлению необходимого объема товаров и услуг. Более дорогие деньги могли бы помочь сгладить это несоответствие в будущем.
В Европе о перегреве экономики говорить рано, а высокая инфляция вызвана прежде всего ростом цен на импортное сырье. Поэтому нынешнюю активную риторику центрального банка следует интерпретировать в первую очередь как желание послать четкий сигнал рынкам о том, что центральный банк держится в седле и готов сделать все возможное, чтобы инфляционные ожидания не укоренились.
С другой стороны, одно лишь ожидание более высоких процентных ставок уже сделало кредитные деньги довольно дорогими для некоторых более слабых экономик еврозоны. Так, например, доходность десятилетних итальянских облигаций выросла до 4%; в начале года она составляла всего 1,2%. Для поиска решения проблемы итальянцев Совет уполномоченных центробанка созвал внеочередное заседание в середине июня, пообещав принять меры, чтобы разница в процентных ставках стран еврозоны не увеличивалась слишком сильно.
Инфляцию в Эстонии трудно лечить повышением процентных ставок
Но насколько повышение процентных ставок может снизить инфляцию в Эстонии? Вероятно, не особо. Действительно, по сравнению со старой Европой рост спроса в Эстонии был большим, а рост цен на отечественные товары и услуги более быстрым. С другой стороны, основной рост индекса потребительских цен по-прежнему приходится на рост цен на энергоносители и продукты питания, и в деле исправления этой ситуации процентная ставка Европейского центрального банка является, мягко говоря, весьма никудышным инструментом.
Скорее скромным можно назвать и долговое бремя эстоноземельцев, поэтому процентное повышение "Euribor" выудит из карманов домохозяйств немногим более 100 миллионов евро - это примерно полпроцента частного потребления в этом году.
Нынешняя инфляция в Эстонии больше всего зависит все же от того, решит ли и как новая правящая коалиция начать борьбу с ростом цен.
Следует подчеркнуть, что важная разница заключается в том, хотим ли мы снизить инфляцию или помочь людям справиться с ростом цен.
Если желание состоит в том, чтобы напрямую обуздать инфляцию, то самым очевидным эффектом будет введение потолка цен на энергию, как это сделали весной. Это, конечно, было бы облегчением, но если предположить, что высокие цены на энергоносители будут сохраняться в течение длительного времени, то опять же нет большей разницы, будут ли оплачены счета самим потребителем или через налоговую систему.
Другое решение состоит в том, чтобы использовать дотации для компенсации роста цен тем, кто в противном случае не смог бы справиться с этим. Последнее, вероятно, является более выгодным решением с точки зрения государственного бюджета, чем равномерное распределение налоговых поступлений. В то же время, выплата финансовой поддержки никак не способствует снижению уровня инфляции. Поэтому цель оправдывает средства.