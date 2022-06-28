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ОДИН ВОПРОС ⟩ Включат ли уличное освещение?

Северное побережье
Включат ли уличное освещение?
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Виталий Бородин.
Виталий Бородин. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль обещал, что на минувшей неделе горуправление обсудит коллективное обращение горожан о включении уличного освещения, но этого не произошло. Почему?

Вице-мэр по развитию Виталий Бородин:

- Даже обсуждать было не с кем: мэр был в отпуске, вице-мэры тоже в отъезде - Кристийне Агу отдыхала, Эвелин Данилов была в командировке. Рийна Иванова на больничном. Обращений действительно было много, все получили ответы от помощников мэра по частям города. Коллективного письма до меня не доходило, поэтому не знаю конкретно, о чем речь, но могу еще раз подтвердить, что придерживаюсь прежней позиции - не включать фонари до 15 или 29 июля. Чисто человеческое желание - жить в комфорте, и я тоже всегда за комфорт людей, но в условиях углубляющегося экономического кризиса деньги считать тоже приходится.

Кохтла-Ярве - не единственное самоуправление в Эстонии, которое прибегло к такому варианту экономии бюджета. Если горуправление соберется и прикажет: включайте! - сделаем, но кто станет отвечать, если осенью и зимой, когда световой день значительно короче, средств на освещение улиц не хватит?

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