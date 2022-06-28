ОДИН ВОПРОС ⟩ Включат ли уличное освещение?

- Даже обсуждать было не с кем: мэр был в отпуске, вице-мэры тоже в отъезде - Кристийне Агу отдыхала, Эвелин Данилов была в командировке. Рийна Иванова на больничном. Обращений действительно было много, все получили ответы от помощников мэра по частям города. Коллективного письма до меня не доходило, поэтому не знаю конкретно, о чем речь, но могу еще раз подтвердить, что придерживаюсь прежней позиции - не включать фонари до 15 или 29 июля. Чисто человеческое желание - жить в комфорте, и я тоже всегда за комфорт людей, но в условиях углубляющегося экономического кризиса деньги считать тоже приходится.