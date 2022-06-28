Социал-демократы в Рийгикогу уже ранее внесли предложение сделать всю минимальную зарплату не облагаемой подоходным налогом. На переговорах мы стоим за то, чтобы необлагаемый минимум вырос до 800 евро, что позволило бы лучше справиться с ростом цен. Также считаем важным, чтобы минимальная зарплата выросла с сегодняшних 654 евро до 800 евро.
Ивари Падар: Одобрения заслуживает лишь такое правительственное соглашение, которое увеличивает доходы людей
Увеличение необлагаемого минимума оставит в день зарплаты больше денег на руках у людей со средним и малым доходом. При принятии нашего предложения, например, средний учитель получит в год еще одну зарплату.
Общаясь больше с людьми, живущими за пределами столицы, знаю, что у них есть четкое ожидание, чтобы новое правительство активно занималось обеспечением их жизнеспособности, чтобы семьи со средним и малым доходом из-за быстрого роста цен не теряли свой прежний уровень жизни. Если в новом коалиционном соглашении не будет прописано убедительных способов, как справляться с ростом цен, то наши члены не поймут, зачем мы идем в правительство во главе с Партией реформ.
Удерживание в оппозиции Консервативной народной партии само по себе не является достаточной причиной для того, чтобы идти в правительство, где мы не сможем выполнять свои цели и принципы.
Я обеспокоен, что на коалиционных переговорах до сих пор шла речь лишь о предложенном партией "Отечество" дорогом пакете семейных пособий. Эстонию же ожидает очень большой кризис жизнеспособности, при котором резко могут ухудшиться условия жизни десятков тысяч семей.
Эту коалицию нельзя создать без социал-демократов. Поэтому надо прийти к соглашениям, которые обеспечат работающим людям достойную зарплату, которая позволит им справляться и не вынуждать ходатайствовать у государства временные пособия.