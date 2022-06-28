Ивари Падар: Одобрения заслуживает лишь такое правительственное соглашение, которое увеличивает доходы людей

Увеличение необлагаемого минимума оставит в день зарплаты больше денег на руках у людей со средним и малым доходом. При принятии нашего предложения, например, средний учитель получит в год еще одну зарплату.

Общаясь больше с людьми, живущими за пределами столицы, знаю, что у них есть четкое ожидание, чтобы новое правительство активно занималось обеспечением их жизнеспособности, чтобы семьи со средним и малым доходом из-за быстрого роста цен не теряли свой прежний уровень жизни. Если в новом коалиционном соглашении не будет прописано убедительных способов, как справляться с ростом цен, то наши члены не поймут, зачем мы идем в правительство во главе с Партией реформ.

Удерживание в оппозиции Консервативной народной партии само по себе не является достаточной причиной для того, чтобы идти в правительство, где мы не сможем выполнять свои цели и принципы.

Я обеспокоен, что на коалиционных переговорах до сих пор шла речь лишь о предложенном партией "Отечество" дорогом пакете семейных пособий. Эстонию же ожидает очень большой кризис жизнеспособности, при котором резко могут ухудшиться условия жизни десятков тысяч семей.