Айра и Мати Раутсо открыли совместную выставку в Таллинне

Галерея "Vabaduse" - это галерея Союза художников Эстонии, которая не нацелена на получение дохода, а поставила перед собой цель показывать современное искусство. В 1993 году у Мати Раутсо была совместная выставка с Юри Оявером в той же галерее (тогда она называлась галереей "Samba").