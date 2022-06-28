У директора Йыхвиской художественной школы Мати Раутсо и преподавателя этой школы Айры Раутсо уже были совместные выставки, но в галерее "Vabaduse" они впервые выставляются вместе.
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Айра и Мати Раутсо открыли совместную выставку в Таллинне
Айра и Мати Раутсо открыли совместную выставку в Таллинне
Галерея "Vabaduse" - это галерея Союза художников Эстонии, которая не нацелена на получение дохода, а поставила перед собой цель показывать современное искусство. В 1993 году у Мати Раутсо была совместная выставка с Юри Оявером в той же галерее (тогда она называлась галереей "Samba").