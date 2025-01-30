Город Нарва отозвал из совета Нарвского музея депутатов горсобрания, с которыми был связан в прошлом году ряд скандалов и которые тормозили утверждение бюджета музея. Назначены три новых члена совета.
Из совета Нарвского музея отозваны политики, тормозившие работу и критиковавшие правление
Осуществляющая права учредителя Нарвского музея со стороны Нарвы мэр города Катри Райк вынесла официальное решение об отзыве из совета музея Вадима Орлова, Алексея Мяги и Яна Саана, которые все трое являются членами городского собрания.
Вместо них членами совета со стороны Нарвы назначены зампредседателя горсобрания Владимир Жаворонков, вице-мэр Нарвы Марина Шурупова и координатор по туризму в Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.
Как уже не раз писало "Северное побережье", к концу 2024 года в совете Нарвского музея, действующего при партнерстве города Нарва и государства, усугубились разногласия. Дошло до того, что члены совета Орлов и Мяги, представлявшие город, обратились к министру культуры Хейди Пурга с претензией, заявив, что член правления Мария Сморжевских-Смирнова нанесла музею ущерб в миллион евро. В то же самое время, по словам министра, как раз эти члены совета сами не выполняли свои обязанности и занимали неподобающие позиции. Демарш Орлова и Мяги привел, например, к тому, что бюджет Нарвского музея на 2025 год до сих пор не утвержден, то есть они блокировали работу совета.
Большой публичный скандал на всю Эстонию шумел и в марте, когда Орлов и Мяги поставили под сомнение действия Сморжевских-Смирновой при организации выставки "Нарва 1944", рассказывающей о бомбардировке Нарвы. Члены совета обвинили музейного руководителя в незаконном расходовании средств и неуставной деятельности. Потом на заседании совета музея все обвинения были опровергнуты, а на защиту директора встали Союз музеев и Министерство культуры.
Считается, что теперь с отзывом Орлова и Мяги, на что не решался прошлый мэр Нарвы Яан Тоотс, в совете музея восстановится рабочая атмосфера.
Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что смена членов совета была частью коалиционного соглашения в ноябре-декабре, когда власть в Нарве сменилась. Такого соглашения достигли, несмотря на то, что отзываемый из совета депутат Алексей Мяги входит в коалиционную фракцию "Narva 2.0", возглавляемую Михаилом Стальнухиным.
- Мы стараемся создать в музее рабочий мир, - комментирует Райк решение о смене членов совета. - Больше не хотим, чтобы каждый месяц в эстонской прессе звучали новости о том, что совет Нарвского музея снова не смог договориться, что люди в заседании не участвовали и не подписали протоколы.
Член правления и директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова отметила, что новые члены совета хорошо знают это учреждение. "Мне кажется, это замечательная команда, и каждый из них - специалист в своей области", - высказалась она.
Сморжевских-Смирнова подтвердила, что предстоит поскорее утвердить бюджет учреждения на уже начавшийся год, а затем заняться следующими большими проектами.
Выведенный из состава совета Вадим Орлов сказал "Северному побережью", что государство как соучредитель не хотело разобраться с проблемами Нарвского музея глубоко и по сути, изучало их поверхностно и трактовало так, как выгодно.
При этом сам Орлов отказался как-то кратко описать состояние дел в музее на его взгляд, но все же сказал так: "Ситуация очень серьезная - она требует глубокого анализа".