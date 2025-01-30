Из совета Нарвского музея отозваны политики, тормозившие работу и критиковавшие правление

Как уже не раз писало "Северное побережье", к концу 2024 года в совете Нарвского музея, действующего при партнерстве города Нарва и государства, усугубились разногласия. Дошло до того, что члены совета Орлов и Мяги, представлявшие город, обратились к министру культуры Хейди Пурга с претензией, заявив, что член правления Мария Сморжевских-Смирнова нанесла музею ущерб в миллион евро. В то же самое время, по словам министра, как раз эти члены совета сами не выполняли свои обязанности и занимали неподобающие позиции. Демарш Орлова и Мяги привел, например, к тому, что бюджет Нарвского музея на 2025 год до сих пор не утвержден, то есть они блокировали работу совета.