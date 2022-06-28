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Расследование кражи большого количества топлива на шахте "Эстония" зашло в тупик

Эрик Калда
, журналист
Расследование кражи большого количества топлива на шахте "Эстония" зашло в тупик
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На шахте "Эстония" в месяц расходуются сотни тысяч литров топлива. Какой ущерб был причинен предприятию длившейся годами топливной преступной схемой, так до конца и не выяснилось.
На шахте "Эстония" в месяц расходуются сотни тысяч литров топлива. Какой ущерб был причинен предприятию длившейся годами топливной преступной схемой, так до конца и не выяснилось. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Расследование обнаруженной годы спустя на шахте "Эстония" схемы кражи топлива не привело к обнаружению и наказанию виновных, так как один участник во время следствия умер, а в отношении троих обвиняемых производство прекратили.

Летом 2016 года на шахте "Эстония" была обнаружена преступная схема, с помощью которой, а также с использованием находящегося на территории шахты заправщика были украдены тысячи литров топлива.

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