Расследование обнаруженной годы спустя на шахте "Эстония" схемы кражи топлива не привело к обнаружению и наказанию виновных, так как один участник во время следствия умер, а в отношении троих обвиняемых производство прекратили.
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Расследование кражи большого количества топлива на шахте "Эстония" зашло в тупик
Расследование кражи большого количества топлива на шахте "Эстония" зашло в тупик
Летом 2016 года на шахте "Эстония" была обнаружена преступная схема, с помощью которой, а также с использованием находящегося на территории шахты заправщика были украдены тысячи литров топлива.