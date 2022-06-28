Расследование кражи большого количества топлива на шахте "Эстония" зашло в тупик

На шахте "Эстония" в месяц расходуются сотни тысяч литров топлива. Какой ущерб был причинен предприятию длившейся годами топливной преступной схемой, так до конца и не выяснилось.

Расследование обнаруженной годы спустя на шахте "Эстония" схемы кражи топлива не привело к обнаружению и наказанию виновных, так как один участник во время следствия умер, а в отношении троих обвиняемых производство прекратили.