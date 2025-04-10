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Ветер сделал опасной крышу дома в центре Нарвы

Огороженный тротуар перед поврежденным ветром многоквартирным домом на Таллиннском шоссе в Нарве.
Огороженный тротуар перед поврежденным ветром многоквартирным домом на Таллиннском шоссе в Нарве. Фото: Ida päästekeskus

Движение пешеходов по тротуару пришлось перекрыть из-за вызванного сильным ветром повреждения крыши многоквартирного дома.​

В среду, 9 апреля, в 15.22 в центр тревоги поступил звонок о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве с крыши многоквартирного дома ветром частично оторвало металлический лист, который теперь угрожает пешеходам.

Прибывшие на место спасатели убедились, что на крыше четырхеэтажного дома сильным ветром оторвало 5-7 метров металлического покрытия.

Тротуар перед домом оградили лентой, чтобы ограничить проход людей, и дальнейшим решением проблемы занялся председатель квартирного товарищества.

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Нарва
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