Ветер сделал опасной крышу дома в центре Нарвы

Движение пешеходов по тротуару пришлось перекрыть из-за вызванного сильным ветром повреждения крыши многоквартирного дома.
В среду, 9 апреля, в 15.22 в центр тревоги поступил звонок о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве с крыши многоквартирного дома ветром частично оторвало металлический лист, который теперь угрожает пешеходам.
Прибывшие на место спасатели убедились, что на крыше четырхеэтажного дома сильным ветром оторвало 5-7 метров металлического покрытия.
Тротуар перед домом оградили лентой, чтобы ограничить проход людей, и дальнейшим решением проблемы занялся председатель квартирного товарищества.