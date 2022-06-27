Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool во вторник, 28 июня, составит 155,16 евро за мегаватт-час, сообщает rus.err.ee
Электричество в Эстонии во вторник будет вдвое дешевле, чем в Латвии и Литве
Электричество в Эстонии во вторник будет вдвое дешевле, чем в Латвии и Литве
По сравнению с понедельником, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 216,73 евро, тариф снизится примерно на 28%.
Максимальный тариф зафиксирован на уровне 241,18 евро в период с 9 до 10 часов утра.
Минимальный тариф будет с 4 до 5 часов утра, когда цена составит около 22 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве биржевой тариф во вторник превысит 318 евро, т.е. будет более чем в два раза выше, чем в Эстонии. В Финляндии среднесуточная цена на электричество будет такой же, как в Эстонии.
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