Электричество в Эстонии во вторник будет вдвое дешевле, чем в Латвии и Литве

Минимальный тариф будет с 4 до 5 часов утра, когда цена составит около 22 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве биржевой тариф во вторник превысит 318 евро, т.е. будет более чем в два раза выше, чем в Эстонии. В Финляндии среднесуточная цена на электричество будет такой же, как в Эстонии.