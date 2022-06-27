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Электричество в Эстонии во вторник будет вдвое дешевле, чем в Латвии и Литве

Северное побережье
Электричество в Эстонии во вторник будет вдвое дешевле, чем в Латвии и Литве
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Narva lähedal Auvere külas paikneva Eesti elektrijaama peasissepääsu ehivad kolm lippu, üks neist Ukraina oma.
Narva lähedal Auvere külas paikneva Eesti elektrijaama peasissepääsu ehivad kolm lippu, üks neist Ukraina oma. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool во вторник, 28 июня, составит 155,16 евро за мегаватт-час, сообщает  rus.err.ee

По сравнению с понедельником, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 216,73 евро, тариф снизится примерно на 28%.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 241,18 евро в период с 9 до 10 часов утра.

Минимальный тариф будет с 4 до 5 часов утра, когда цена составит около 22 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве биржевой тариф во вторник превысит 318 евро, т.е. будет более чем в два раза выше, чем в Эстонии. В Финляндии среднесуточная цена на электричество будет такой же, как в Эстонии.

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