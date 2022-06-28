Канцлер Министерства культуры Тарви Ситс с 28-го июня находится с визитом во Львиве, где он будет представлять Эстонию на встрече министров культуры Украины и девяти стран Центральной и Восточной Европы, сообщает пресс-служба министерства.
Канцлер Министерства культуры Тарви Ситс находится с визитом в Украине
Канцлер Министерства культуры Тарви Ситс находится с визитом в Украине
"В это непростое время важно поддержать Украину и силой, и советом. По приглашению министра культуры Украины Олександра Ткаченко мы обсуждаем, что мы можем сделать для защиты и восстановления культурного наследия, которую в настоящее время разрушает Российская Федерация. Вместе мы обсудим, как мы можем лучше укрепить культурный и медиа-сектор Украины, и договоримся о следующих шагах", сказал канцлер Тарви Ситс.
Во встрече примут участие Эстония, Чехия, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, Словакия и Украина. Планируется обсудить сотрудничество и договориться о том, как поддержать раздираемую войной культурную и медийную сферу Украины.
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