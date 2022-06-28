Канцлер Министерства культуры Тарви Ситс находится с визитом в Украине

"В это непростое время важно поддержать Украину и силой, и советом. По приглашению министра культуры Украины Олександра Ткаченко мы обсуждаем, что мы можем сделать для защиты и восстановления культурного наследия, которую в настоящее время разрушает Российская Федерация. Вместе мы обсудим, как мы можем лучше укрепить культурный и медиа-сектор Украины, и договоримся о следующих шагах", сказал канцлер Тарви Ситс.