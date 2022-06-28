За последнюю неделю в Эстонии проанализировали 5956 тестов на коронавирус, из которых 801 оказались положительными. По состоянию на утро 27 июня, с COVID-19 в больницах находятся 97 пациентов - на 26 больше, чем неделей ранее, сообщает rus.err.ee
Число госпитализированных с коронавирусом увеличивается
Такие данные приводятся в обзоре эпидемиологической ситуации Департамента здоровья.
Количество сделанных за неделю тестов на коронавирус было меньше из-за праздников, однако доля положительных результатов по сравнению с прошлой неделей выросла в среднем на 13,3%.
На 25-й неделе госпитализировали 80 человек с COVID-19, по сравнению с предыдущей неделей число госпитализированных увеличилось на 25%. По состоянию на 27 июня, на больничном лечении находится 97 пациентов с COVID-19, из них в отделении интенсивной терапии находятся три пациента, и три на искусственной вентиляции легких. Средний возраст пациентов - 69 лет.
За неделю умерли три человека в возрасте 74, 83 и 88 лет, один из них не был вакцинирован.
В департаменте отметили, что снижение темпов заражения COVID-19 остановилось, и на этой неделе можно ожидать чуть более 800 новых случаев. Число госпитализированных с коронавирусом увеличивается.