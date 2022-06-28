В июле в Таллиннском зоопарке начнется строительство Долины тигров

В «Долине тигров» будут построены преимущественно уличные зоны для амурского тигра, однако в планах демонстрировать и другие дальневосточные виды. Запланированы и территории для леопардов, парнокопытных, куниц, пищух, а также птиц.

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что «Долина тигров» – один из крупнейших новых объектов в зоопарке, помимо вольера для белых медведей, нового посетительского центра и строящегося тропического леса. «“Долина тигров” представляет собой преимущественно ландшафтно-архитектурное решение, благодаря которому в зоопарке для животных будет создана среда, близкая к естественной, а посетители смогут получить особенные впечатления. Уверен, что “Долина тигров” привлечет в зоопарк и старых друзей, и новых посетителей. Радостно, что мы можем приступить к строительным работам, невзирая на нынешний повсеместный рост цен», - сказал Свет.

Условия содержания животных заметно улучшатся, начиная от размера территории и заканчивая объектами, направленными на обогащение среды их обитания. Различные зоны будут соединяться тоннелями, будут построены напоминающие скалы стены, установлены тросы для кормления и т.д. Также будут построены здания для содержания животных и дополнительные вольеры. Для посетителей предусмотрены также удобные места для наблюдения за животными. К одной из двух уличных зон для наблюдения за животными будет пристроен подземный тоннель. Посетители смогут понаблюдать за происходящим в «Долине тигров» также из окна кафе строящейся экспозиции «Тропический лес».

По словам директора зоопарка Тийта Марана, в Европе нет экспозиций подобных масштабов. «В разработке концепции долины тигров принимали участие многие люди. Мы хотим сделать “Долину тигров” местом, к разработке которого привлечен лучший мировой опыт, — отметил Маран. - Наш проект - нечто принципиально новое, его можно было бы назвать страной тигров. На территории площадью приблизительно в 1 га предусмотрены две зоны для пяти тигров. Первая, побольше – природная среда, а вторая, поменьше – зона интенсивного опыта, обеспечивающая более тесный контакт между посетителем и животным. На случай пополнения семьи тигров предусмотрены и три запасных вольера. Долина образует единое целое, здесь определенно можно будет получить потрясающие впечатления».

«Долина тигров» спроектирована предприятием SWECO Projekt AS, строительством в соответствии с совместным предложением занимаются предприятия ATEMO OÜ/EG Ehitus AS, надзор собственника проводит OÜ Keskkonnaprojekt. Стоимость работ, включая налог с оборота, составляет около 6,46 миллиона евро. Работы начнутся в июле 2022 года и завершатся, согласно плану, 20 августа 2023 года. После этого комплекс будет обустроен и заселен животными. Долина тигров откроется для посетителей после того, как животные освоятся в новом доме.