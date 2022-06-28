Эстонские электростанции в понедельник выработали столько электроэнергии, сколько потребляется в стране в период пиковых февральских нагрузок. Эстония продает электричество в Латвию и Литву, которые сталкиваются с дефицитом энергии, а цены на электричество там в последние недели значительно выше, чем в Эстонии, сообщает rus.err.ee.
Эстонские электростанции работают на полную мощность, покрывая дефицит в Латвии и Литве
По данным Elering, в понедельник выработка электроэнергии в Эстонии превысила 1500 мегаватт. Такое количество электричества обычно потребляется в стране в феврале в дни пиковых нагрузок. При этом в самой Эстонии потребление в понедельник составило чуть более 1000 мегаватт.
Пресс-секретарь госкомпании Eesti Energia Прийт Лутс сообщил ERR, что излишки пошли вместе с финским электричеством в Латвию и Литву, которые сталкиваются с дефицитом энергии, а цены на электричество в последние недели там значительно выше, чем в Эстонии.
С точки зрения рыночной цены электроэнергии ситуация в ценовой зоне Эстонии сейчас больше похожа на Финляндию. Биржевые тарифы в Латвии и Литве в некоторые часы почти вдвое выше.
Например, в Эстонии и Финляндии мегаватт-час ранним утром во вторник стоил 16,2 евро, а в Латвии и Литве - 250,01 евро. С восьми до девяти часов утра мегаватт-час в Эстонии и Финляндии стоил 241,18 евро, а у южных соседей - 403,47 евро.
"Разница в цене главным образом связана с тем, что мощности для перетоков электроэнергии между Эстонией и Латвией и Латвией и Литвой в настоящее время ограничены. Образно говоря, по "трубам" не проходит столько электроэнергии, сколько было бы необходимо для выравнивания цен", - пояснил Лутс.
Он добавил, что поскольку спрос на необходимые объемы энергии все равно нужно покрыть в полном объеме, в странах Балтии запускаются газовые электростанции, себестоимость электричества у которых из-за очень дорогого топлива намного выше, чем, например, у Нарвских теплоэлектростанций. Кроме того, пропускная способность сети также несколько ограничена между Финляндией и Эстонией.
"Если пропускной способности достаточно, то цена выравнивается, но если есть узкие места, то и возникают ценовые различия, как мы видим сейчас в Эстонии по сравнению с Латвией и Литвой. И если южным соседям приходится запускать газовые электростанции для удовлетворения спроса, то эти станции, как сделавшие последнее предложение на рынке, повышают цены", - сказал представитель Eesti Energia.
В понедельник Нарвские теплоэлектростанции работали с мощностью более 1000 мегаватт, и выключенным оставался всего один энергоблок. Производство ветровой энергии составило 30 мегаватт, еще 250 мегаватт добавили теплоэлектроцентрали, а солнечные электростанции выработали днем до 325 мегаватт.
Лутс отметил, что производство солнечных электростанций было даже выше указанных 325 мегаватт, потому что в данном случае речь идет только о попавшей в единую сеть мощности, а часть солнечной электроэнергии также потреблялась локально.