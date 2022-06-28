Эстонские электростанции работают на полную мощность, покрывая дефицит в Латвии и Литве

По данным Elering, в понедельник выработка электроэнергии в Эстонии превысила 1500 мегаватт. Такое количество электричества обычно потребляется в стране в феврале в дни пиковых нагрузок. При этом в самой Эстонии потребление в понедельник составило чуть более 1000 мегаватт.

Пресс-секретарь госкомпании Eesti Energia Прийт Лутс сообщил ERR, что излишки пошли вместе с финским электричеством в Латвию и Литву, которые сталкиваются с дефицитом энергии, а цены на электричество в последние недели там значительно выше, чем в Эстонии.

С точки зрения рыночной цены электроэнергии ситуация в ценовой зоне Эстонии сейчас больше похожа на Финляндию. Биржевые тарифы в Латвии и Литве в некоторые часы почти вдвое выше.

Например, в Эстонии и Финляндии мегаватт-час ранним утром во вторник стоил 16,2 евро, а в Латвии и Литве - 250,01 евро. С восьми до девяти часов утра мегаватт-час в Эстонии и Финляндии стоил 241,18 евро, а у южных соседей - 403,47 евро.

"Разница в цене главным образом связана с тем, что мощности для перетоков электроэнергии между Эстонией и Латвией и Латвией и Литвой в настоящее время ограничены. Образно говоря, по "трубам" не проходит столько электроэнергии, сколько было бы необходимо для выравнивания цен", - пояснил Лутс.