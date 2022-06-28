Агентство окружающей среды: июнь станет самым жарким месяцем этого лета

По словам главы отдела прогноза погоды Агентства окружающей среды Юри Йоонаса, выше 32 градусов, как это было в последние дни, температура уже не поднимется.

"Конечно, не исключено, что в некоторых местах столбик термометра может показать 33 или 34 градуса, но это, скорее, аномалии замеров температуры. Температура, как правило, измеряется в природной среде на высоте двух метров над землей. То есть ее не измеряют у асфальта и каменных домов", - сказал Йоонас порталу ERR.

Синоптики прогнозируют жару до конца этой недели. "Температурных рекордов не предвидится, выше 35 градусов температура не поднимется", - отметил Йоонас.

По его словам, на следующей неделе температура с каждым днем будет понижаться на несколько градусов.

"К середине следующей недели температура достигнет отметки в +23 градуса", - сказал Йоонас.

До наступления прохлады синоптики обещают грозу. "Гроза ожидается сегодня и завтра. Первые грозы уже прогремели в Выру. Над Таллиннским заливом нависли дождевые и грозовые тучи, поэтому в ближайшие часы возможна гроза", - сказал Йоонас во второй половине вторника.

Если раньше самыми жаркими месяцами года были июль и август, то в этом году, по оценке Агентства окружающей среды, самым жарким может стать первый месяц лета.

В Эстонии высокий уровень влажности, поэтому у нас 30-градусная жара переносится хуже, чем в южных странах.

"В Эстонии влажный климат, много леса и воды, поэтому в жаркую погоду здесь как в бане", - сказал Йоонас.