Ляэнеметс: мы договорились об увеличении не облагаемого подоходным налогом минимума

"Это означает, что люди с низким и средним уровнем дохода будут получать до 372 евро в год больше", - сказал Ляэнеметс порталу ERR.

По словам Ляэнеметса, цель социал-демократов заключается в том, чтобы поднять не облагаемый подоходным налогом минимум до 800 евро, но к реализации этого плана социал-демократы приступят после парламентских выборов.

Ляэнеметс подтвердил, что договоренность была достигнута и с Партией Isamaa, и с Партией реформ.

По словам Ляэнеметса, черновик коалиционного соглашения уже наполовину готов. "Мы дополняем и пересматриваем его. Еще предстоит обсудить несколько тем", - уточнил он.

Некоторые темы также нуждаются в более серьезном обсуждении, добавил Ляэнеметс.

Партиям также надо достичь договоренности касательно увеличения к 2030 году мощности по производству возобновляемой электроэнергии до такого уровня, который позволит полностью покрывать местное потребление, сказал Ляэнеметс.

Также еще не достигнута договоренность о системе компенсации расходов на энергоносители.

Председатель Социал-демократической партии добавил, что компромисс по переходу на эстоноязычное образование также близок.

"Мы договорились о том, что переход на эстоноязычное образование в детских садах начнется в 2024-2025 годах, в системе общего образования - в 2026-2027 годах", - сказал Ляэнеметс.

Из-за нехватки учителей реализовать более амбициозные планы не получится, но что касается перехода и сроков, то по этой части нам удалось достичь договоренности, добавил он.