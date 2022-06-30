МУЗЫКА 7 ГОРОДОВ ⟩ Летний музыкальный фестиваль откроет вокальный ансамбль "Noorkuu"

Первоначальная идея фестиваля, задуманного Йыхвиским концертным домом "Eesti Kontsert", - семь дней, семь концертов, семь городов - со временем претерпела изменения. Он вырос в масштабное летнее событие на самых захватывающих концертных площадках Ида-Вирумаа и далеко не ограничивается городами.

Фестиваль - олицетворение Ида-Вирумаа

Из одиннадцати концертов фестиваля пять пройдут в разных локациях Тойлаской волости: вокальный ансамбль "Noorkuu" выступит на летней сцене мызы Сака, трио Хедвиг Хансон - во дворе тойлаской Белой виллы, Вольдемар Куслап и Герли Падар - на певческой сцене в Тойла, Ханна-Лийна Выза - в ресторане спа-отеля "Тойла" и гармонисты ансамбля "Lõõtsavägilased" - в Эстонском шахтном музее. Концерты дополнит ночной кинотеатр - ленту "Аптекарь Мельхиор", частично снятую в Ида-Вирумаа, можно будет увидеть в Оруском парке в Тойла.

Руководитель Тойлаской волости по культуре Кайса Пукк заверила, что упомянутые места уже зарекомендовали себя как хорошие партнеры. "Радует, что фестиваль "Музыка 7 городов" - это не просто список концертов, уже концертные площадки сами за себя говорят, что может на них твориться. Именно поэтому фестиваль является олицетворением наших партнеров и Ида-Вирумаа".