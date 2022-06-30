В Ида-Вирумаа с 1 по 9 июля уже в 24-й раз состоится летний фестиваль "Музыка 7 городов", который предложит все - от классики до эстрады, от блюза до фолка и охватит весь уезд.
МУЗЫКА 7 ГОРОДОВ ⟩ Летний музыкальный фестиваль откроет вокальный ансамбль "Noorkuu"
Первоначальная идея фестиваля, задуманного Йыхвиским концертным домом "Eesti Kontsert", - семь дней, семь концертов, семь городов - со временем претерпела изменения. Он вырос в масштабное летнее событие на самых захватывающих концертных площадках Ида-Вирумаа и далеко не ограничивается городами.
Фестиваль - олицетворение Ида-Вирумаа
Из одиннадцати концертов фестиваля пять пройдут в разных локациях Тойлаской волости: вокальный ансамбль "Noorkuu" выступит на летней сцене мызы Сака, трио Хедвиг Хансон - во дворе тойлаской Белой виллы, Вольдемар Куслап и Герли Падар - на певческой сцене в Тойла, Ханна-Лийна Выза - в ресторане спа-отеля "Тойла" и гармонисты ансамбля "Lõõtsavägilased" - в Эстонском шахтном музее. Концерты дополнит ночной кинотеатр - ленту "Аптекарь Мельхиор", частично снятую в Ида-Вирумаа, можно будет увидеть в Оруском парке в Тойла.
Руководитель Тойлаской волости по культуре Кайса Пукк заверила, что упомянутые места уже зарекомендовали себя как хорошие партнеры. "Радует, что фестиваль "Музыка 7 городов" - это не просто список концертов, уже концертные площадки сами за себя говорят, что может на них твориться. Именно поэтому фестиваль является олицетворением наших партнеров и Ида-Вирумаа".
Спецпроект фестиваля - ностальгический концерт с песнями группы "Horoskoop" в исполнении Вольдемара Куслапа, Герли Падар и хоров. "Имелась большая мечта, чтобы на певческой сцене в Тойла состоялось что-то действительно захватывающее. В проекте примут участие певческие хоры, причем первыми зарегистрировались хоры из южной Эстонии. Это станет большим совместным пением", - надеется Кайса Пукк.
Прозвучат разные жанры
Фестиваль придерживается классической линии: 5 июля в салонной атмосфере Йыхвиского концертного дома прозвучит классическая программа от Баха до Уусберга в исполнении Вирго Вельди (саксофон) и Михкеля Маттизена (фортепиано).
- Ида-Вирумаа делает этот фестиваль наподобие росолье: должен быть и джаз, и блюз, и классика, и рок, и поп. В этом случае есть что-то для каждого и человек может выбирать, - прокомментировала Кайса Пукк.
Благодаря партнерам фестиваля в программе есть три концерта с бесплатным входом. 2 июля в Кохтла-Ярвеском центре культуры ансамбль "Shabat Quartet" исполнит еврейские и армянские народные мотивы в необычной обработке. 3 июля в акустической раковине в Сонда автор песен Яан Тятте, живущий в Вильсанди, представит свое творчество в сопровождении гитары. 9 июля в пляжном здании в Липовой ямке в Нарве молодой певец, гитарист и автор песен Карлос Укареда сыграет со своим отцом, известным блюзовым гитаристом Раулем Укареда.