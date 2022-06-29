На уйкаласком перекрестке будет снижена разрешенная скорость и появятся камеры замера скорости

Руководитель Идаского отделения обслуживания дорог Департамента транспорта Анти Пальми сказал, что дорожный знак, ограничивающий скорость до 50 км/ч, будет установлен в ближайшие недели. Сейчас на этом участке скорость ограничена до 70 км/ч. Также вблизи перекрестка будут сужены дорожные полосы, чтобы водители снижали скорость.