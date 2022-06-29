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На уйкаласком перекрестке будет снижена разрешенная скорость и появятся камеры замера скорости

Эрик Гамзеев
, журналист
На уйкаласком перекрестке будет снижена разрешенная скорость и появятся камеры замера скорости
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Опасный перекресток в северной части Йыхви, где с шоссе Таллинн - Нарва пересекаются улица Яама и дорога на Уйкала.
Опасный перекресток в северной части Йыхви, где с шоссе Таллинн - Нарва пересекаются улица Яама и дорога на Уйкала. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Департамент транспорта ограничит скорость около перекрестка Уйкала близ Йыхви на шоссе Таллинн - Нарва и установит там камеры замера скорости.

Руководитель Идаского отделения обслуживания дорог Департамента транспорта Анти Пальми сказал, что дорожный знак, ограничивающий скорость до 50 км/ч, будет установлен в ближайшие недели. Сейчас на этом участке скорость ограничена до 70 км/ч. Также вблизи перекрестка будут сужены дорожные полосы, чтобы водители снижали скорость.

Камеру замера скорости вблизи перекрестка планируется установить в сентябре. "У водителей будет пара месяцев, чтобы привыкнуть к новым ограничениям", - сказал он.

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