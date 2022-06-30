ОДИН ВОПРОС ⟩ Дает ли уже волна жары основание для закрытия лесов?

- Мы каждый день следим за картой пожарной опасности метеослужбы, и сейчас наш регион еще в желтой зоне и прямой пожароопасности нет, поэтому закрывать леса пока нет необходимости.

Но наши команды постоянно передвигаются на природе, следят за ситуацией в местах отдыха и беседуют с людьми, чтобы они вели себя сознательно и ответственно. Мы также посещаем места для купания и напоминаем людям, кого заметили за употреблением алкоголя, что спиртное и купание несовместимы.