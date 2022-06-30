Победитель Олимпиады и чемпион мира по метанию диска Герд Кантер признался, что при изготовлении скульптуры героя спорта Хейно Липпа, открытие которой состоялось в Яанов день в парке мызы Майдла, ему пришлось немного поработать в качестве модели.
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При изготовлении скульптуры Хейно Липпа моделью был Герд Кантер
При изготовлении скульптуры Хейно Липпа моделью был Герд Кантер
- Я своей ногой внес вклад в эту скульптуру, - сказал Кантер, отметив, что в скульптуре Липпа не совсем его нога изображена, но для определения пропорций тела он немного поработал в качестве модели и таким образом поучаствовал в сохранении наследия великого человека.