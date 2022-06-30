При изготовлении скульптуры Хейно Липпа моделью был Герд Кантер

- Я своей ногой внес вклад в эту скульптуру, - сказал Кантер, отметив, что в скульптуре Липпа не совсем его нога изображена, но для определения пропорций тела он немного поработал в качестве модели и таким образом поучаствовал в сохранении наследия великого человека.