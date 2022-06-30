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При изготовлении скульптуры Хейно Липпа моделью был Герд Кантер

Эрик Гамзеев
, журналист
При изготовлении скульптуры Хейно Липпа моделью был Герд Кантер
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Со скульптуры Хейно Липпа сняли покрывало олимпийский чемпион Герд Кантер и ида-вирумааский ветеран спорта Ахто Пааво, который был одним из основных инициаторов установки скульптуры Липпа.
Со скульптуры Хейно Липпа сняли покрывало олимпийский чемпион Герд Кантер и ида-вирумааский ветеран спорта Ахто Пааво, который был одним из основных инициаторов установки скульптуры Липпа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Победитель Олимпиады и чемпион мира по метанию диска Герд Кантер признался, что при изготовлении скульптуры героя спорта Хейно Липпа, открытие которой состоялось в Яанов день в парке мызы Майдла, ему пришлось немного поработать в качестве модели.

- Я своей ногой внес вклад в эту скульптуру, - сказал Кантер, отметив, что в скульптуре Липпа не совсем его нога изображена, но для определения пропорций тела он немного поработал в качестве модели и таким образом поучаствовал в сохранении наследия великого человека.

Скульптор Айвар Симсон признался, что над изваянием Хейно Липпа ему пришлось изрядно потрудиться. "Это была очень сложная поза. Пришлось переделывать два раза - снимать глину и сгибать фигуру. Это вообще одна из сложнейших скульптурных поз, которые мне довелось делать", - признался он.

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