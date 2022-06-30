СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники выманили у жительницы Кохтла-Ярве более 50000 евро

После этого на банковском счете женщины около месяца происходили транзакции, когда деньги переводились на "Binance". Транзакции закончились, когда на счету женщины закончились деньги. Затем женщина перевела со своего валютного счета еще 2455 фунтов стерлингов, после чего под давлением мошенника она взяла быстрый кредит в размере 2000 евро, который опять же был загружен в "Binance".

Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию.

Еще одна "инвестиция" закончилась печально

В полицию поступило сообщение о том, что в конце апреля жительнице Кохтла-Ярве позвонил мужчина, который предложил возможность инвестирования через платформу "Abanc". С этой целью женщина перевела на чужие счета более 3750 евро, после чего связь со звонившим оборвалась, а вернуть свои деньги ей не удалось. Для расследования случившегося полиция возбудила уголовное дело.

Отец и сын подрались и пострадали

Вечером 26 июня в квартире по улице Синивооре в Кохтла-Ярве между отцом и сыном возник конфликт и произошла драка, в ходе которой оба получили телесные повреждения.

В Кивиыли украли кабель

27 июня было обнаружено, что на перекрестке улиц Пика и Раудтеэ в Кивиыли было украдено около 200 метров кабеля. Ущерб - почти 2000 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ