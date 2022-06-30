СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за жары произошла утечка бензина из цистерны

Спасатели охладили цистерну и откачали из нее около тонны топлива.

В городе подожгли тополиный пух

Днем 28 июня внимательный человек сообщил, что в местечке Ритсика в Ахтмеской городской части Кохтла-Ярве слышны хлопки. По прибытии спасатели установили, что рядом с железной дорогой горит тополиный пух.

На тушение ландшафтного пожара площадью почти с гектар ушло полтора часа.

Из-за мотовездехода загорелся торф

Вечером 28 июня человек, работавший на торфяном болоте в деревне Конью Тойлаской волости, заметил, что из болота поднимается дым, и увидел поблизости следы мотовездехода. Спасатели установили, что на болоте горел участок площадью около 25 квадратных метров, который спустя почти два часа был потушен.