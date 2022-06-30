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СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за жары произошла утечка бензина из цистерны

27-28 июня 2022 г.
Северное побережье
Из-за жары произошла утечка бензина из цистерны
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

27 июня днем в центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тойла на железнодорожной станции Кохтла из цистерны начал вытекать увеличившийся в объемах из-за жары бензин.

Спасатели охладили цистерну и откачали из нее около тонны топлива. 

В городе подожгли тополиный пух

Днем 28 июня внимательный человек сообщил, что в местечке Ритсика в Ахтмеской городской части Кохтла-Ярве слышны хлопки. По прибытии спасатели установили, что рядом с железной дорогой горит тополиный пух.

На тушение ландшафтного пожара площадью почти с гектар ушло полтора часа. 

Из-за мотовездехода загорелся торф

Вечером 28 июня человек, работавший на торфяном болоте в деревне Конью Тойлаской волости, заметил, что из болота поднимается дым, и увидел поблизости следы мотовездехода. Спасатели установили, что на болоте горел участок площадью около 25 квадратных метров, который спустя почти два часа был потушен.

Спасатели напоминают, что Центр управления государственными лесами (RMK) в конце мая из-за опасности возгорания закрыл леса в Конью для автотранспорта.

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