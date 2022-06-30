"Когда заходите в воду, не стоит недооценивать природу", - говорит руководитель НКО "Eesti Vetelpääste" Герт Тедер, который также объясняет основные правила, при соблюдении которых купание и плавание будут безопасными.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Спасатель: собираясь искупаться, не недооценивайте природу
По оценке Тедера, поведение эстоноземельцев на водоемах и вблизи них в последние годы, безусловно, стало более сознательным и ответственным. Вероятно, это связано с активными кампаниями по профилактике и безопасности.
На вопрос Академии здравоохранения, склонны ли люди переоценивать свои навыки в воде, Тедер отвечает, что на охраняемом общественном пляже спасатели не позволят такому случиться. Впрочем, на других водоемах такое случается. "Это можно определить и в обратном направлении. Скорее, недооценивают природу, то бишь водоем, нежели переоценивают свои способности", - поделился он своим наблюдением.
Плавание полезно для здоровья, но надо знать свои пределы
Самый простой способ предотвратить несчастный случай с пожилым человеком - поговорить с ним о безопасности на воде и дать дельный совет.
Поговорите с пожилым родственником и посоветуйте:
- Выбирать для купания безопасные, официально охраняемые места для купания
- Не плавать на полный желудок
- Плавать в компании, чтобы компаньон при необходимости смог позвать на помощь
- Всегда осторожно входить и выходить из воды
- Плавать близко к берегу и так, чтобы ноги всегда доставали до дна.
Он рекомендует купаться на предназначенном и подготовленном для этого пляже. Там действуют правила безопасности и дно водоема обследовано. Конечно, лучше всего будет общественный пляж, ведь здесь также есть водно-спасательная служба и пункт первой помощи.
Основные правила безопасного поведения на водоемах
Детей, независимо от возраста, не оставляйте без присмотра. Родители очень часто теряют зрительный контакт со своими детьми, и тогда и ребенка, и родителя охватывают паника и страх. К сожалению, на крупных пляжах поиск пропавших детей или их родителей является повседневной проблемой для спасателей.
Никогда не купайтесь в одиночку, идя купаться, предупредите своего спутника. Всегда хорошо сообщить кому-нибудь из компании о желании пойти поплавать. Это исключит ситуацию, когда компания вдруг обнаруживает, что кого-то нет. В таком случае неизвестно, пошел ли человек плавать (может быть, утонул) или еще куда-то. Такие случаи также часто случаются на пляже, когда люди жалуются, что кто-то из компании пропал.
Не плавайте в состоянии опьянения (как алкогольного, так и наркотического)! В состоянии опьянения становится роковым нарушение координации, вызванное интоксикацией. При плавании необходим ритм между движениями и дыханием. У подвыпившего человека он нарушен и может возникнуть ситуация, когда воздух, так сказать, вдыхается наполовину с водой. Такая ситуация неожиданна для организма, и для защиты легких от попадания в них воды голосовая щель на трахее закрывается, т.е. возникает спазм и человек уже не может дышать. Это вызывает панику, и человек в таком состоянии не в состоянии выйти из этого спазма. Человек задыхается в поверхностных слоях воды и идет ко дну водоема. В случае такого утопления в легких утонувшего воды нет.
Не плавайте в перегретом состоянии, то есть при тепловом ударе! Это правило касается прежде всего тех, у кого есть проблемы со здоровьем, например, с сердцем или артериальным давлением. Чрезмерные и резкие перепады наружной температуры могут привести к внезапному ухудшению самочувствия. Для здорового человека это не должно быть проблемой.
Не плавайте на сытый желудок! На умение плавать это не влияет, но речь идет о мышечных судорогах. После еды кровь скапливается в пищеварительном тракте для участия в переваривании пищи. Таким образом, в мышцах ее остается мало, что, в свою очередь, означает, что туда поступает недостаточно кислорода и питательных веществ. Так возникают мышечные судороги. Однако в водной среде это может привести к опасной для жизни ситуации, так как там крайне сложно справиться с судорогами. Лучшее решение - выйти из воды.
Не прыгайте в воду, а заходите постепенно! Опасность состоит в том, что при прыжке можно удариться либо о дно, либо о предмет под водой. В результате можно повредить позвоночник, что может привести к параличу или смерти.
Плывите вдоль берега или в сторону берега и на такой глубине, чтобы ноги доставали до дна. В случае возникновения усталости или мышечных спазмов человек больше не сможет плыть. В таком случае именно выбранная для купания глубина окажется спасительной: если ноги достают до дна, то проблем не возникнет.
При ощущении холода надо незамедлительно выйти из воды! Тело человека очень быстро охлаждается в воде, что приводит к замедлению движений и утоплению. Холодная вода также может вызвать мышечные спазмы, поскольку кровеносные сосуды из-за холода сужены и кровоснабжение затруднено. Купальщик легче устает; если больше нет сил плыть, надо выйти из воды.
Никогда не притворяйтесь тонущим! Спасатели на воде реагируют на любую тревогу. Это деятельность, спасающая жизни, и любая шутка на эту тему только сеет панику среди отдыхающих на пляже.
Не соревнуйтесь в задержке дыхания и в плавании под водой! Кислородное голодание головного мозга может привести к состоянию, подобному интоксикации, что, в свою очередь, может вызвать непроизвольный вздох под водой. В результате - утопление.
Не удерживайте никого под водой и не тяните под воду! Тот же результат, что и при плавании в нетрезвом виде. Тот, кого внезапно потянули под воду, может вдохнуть воды. В результате - возникающий в качестве защитной реакции спазм и удушье. (Tervishoiukadeemia.ee)
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Купаться в нетрезвом виде воспрещается!
Находясь у водоема, помните, что купание и алкоголь несовместимы. Вот почему так важно следить за своими друзьями и близкими у водоема - не пускать их в нетрезвом виде купаться. Подвыпивший человек не в состоянии оценить опасность ситуации, поэтому важно, чтобы находящиеся рядом люди были начеку и в случае необходимости вмешались, запретив человеку, употребившему алкоголь, заходить в воду.
Прошлый год был одним из годов с наибольшим количеством несчастных случаев на воде с момента восстановления независимости. В 2021 году в несчастных случаях на воде погибли 60 человек, только в июле - 15 человек. Также в 2020 году количество утонувших было очень высоким - 58 человек. Более половины утонувших были пьяны. Несмотря на то, что осознают опасность купания в нетрезвом виде, под влиянием спиртного чувство безопасности утрачивается, и выпивший заходит в воду освежиться, поплавать или испытать себя. Во время какой-либо деятельности на водоемах (купание, рыбалка, катание на лодках и т.д.) утонуло рекордное количество людей - 41 человек.
В большинстве случаев кто-то из находившихся рядом мог бы предотвратить несчастный случай, если бы следил за товарищем и вовремя вмешался.