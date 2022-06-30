БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Спасатель: собираясь искупаться, не недооценивайте природу

Никогда не притворяйтесь тонущим! Спасатели на воде реагируют на любую тревогу. Это деятельность, спасающая жизни, и любая шутка на эту тему только сеет панику среди отдыхающих на пляже.

Не соревнуйтесь в задержке дыхания и в плавании под водой! Кислородное голодание головного мозга может привести к состоянию, подобному интоксикации, что, в свою очередь, может вызвать непроизвольный вздох под водой. В результате - утопление.

Не удерживайте никого под водой и не тяните под воду! Тот же результат, что и при плавании в нетрезвом виде. Тот, кого внезапно потянули под воду, может вдохнуть воды. В результате - возникающий в качестве защитной реакции спазм и удушье. ( Tervishoiukadeemia.ee )

На пляже также необходимо соблюдать действующие там правила поведения. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Купаться в нетрезвом виде воспрещается!

Находясь у водоема, помните, что купание и алкоголь несовместимы. Вот почему так важно следить за своими друзьями и близкими у водоема - не пускать их в нетрезвом виде купаться. Подвыпивший человек не в состоянии оценить опасность ситуации, поэтому важно, чтобы находящиеся рядом люди были начеку и в случае необходимости вмешались, запретив человеку, употребившему алкоголь, заходить в воду.

Прошлый год был одним из годов с наибольшим количеством несчастных случаев на воде с момента восстановления независимости. В 2021 году в несчастных случаях на воде погибли 60 человек, только в июле - 15 человек. Также в 2020 году количество утонувших было очень высоким - 58 человек. Более половины утонувших были пьяны. Несмотря на то, что осознают опасность купания в нетрезвом виде, под влиянием спиртного чувство безопасности утрачивается, и выпивший заходит в воду освежиться, поплавать или испытать себя. Во время какой-либо деятельности на водоемах (купание, рыбалка, катание на лодках и т.д.) утонуло рекордное количество людей - 41 человек.

В большинстве случаев кто-то из находившихся рядом мог бы предотвратить несчастный случай, если бы следил за товарищем и вовремя вмешался.