БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Топ-6 водоемов Эстонии - похитителей человеческих жизней

За последние десять лет водоемы, находящиеся рядом с домом, забрали сотни человеческих жизней. При определенных обстоятельствах опасными могут быть как озера и пруды, так и небольшие канавы.
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- Нередко причиной того, почему человек утонул, является переоценка своих возможностей. Также люди часто не могут оценить то, насколько опасны небольшие водоемы. Особенно это заметно весной, когда берега водоемов мягкие и скользкие, и, к сожалению, достаточно просто невнимательности или легкого падения, чтобы произошло несчастье. У более чем половины происшествий на воде особую роль сыграл алкоголь, - сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.
Чаще всего люди тонут в реках. За десять лет реки Эстонии забрали 128 человеческих жизней, в среднем 13 человек в год. Большинство подобных несчастий происходили весной или летом. Средний возраст утонувших - 51 год. 80% утонувших в реках были мужчины. В более чем половине случаев люди были в алкогольном опьянении.
В озерах за последние десять лет прервалось 115 человеческих жизней. В среднем 12 человек в год и чаще всего летом. Средний возраст утонувших в озере - 49 лет. 88% всех утонувших в озере были мужчины. В половине несчастных случаев люди были в состоянии алкогольного опьянения.
Море также является одним из опаснейших мест. За последние десять лет в нем утонуло 112 человек, в среднем 11 человек в год. Более половины случаев произошло летом. Средний возраст утонувших в море - 52 года, большую часть утонувших, а именно 86%, составляют мужчины. Каждый третий утопленник - пожилой человек.
В прудах за десять лет утонуло 72 человека, в среднем 7 человек в год. Большая часть происшествий случалась весной и летом. Средний возраст утонувших - 56 лет. Каждая третья жертва пруда - это пожилой человек или ребенок. Именно пруды забирают больше всего детских жизней.
Канавы также являются опасными водоемами. За последние десять лет в них утонуло 25 человек, в среднем три человека в год, чаще всего весной. Средний возраст утонувших в канаве - 59 лет, в 80% всех случаев жертвой канавы становились мужчины, а более половины утопленников были в алкогольном опьянении. Чаще всего человек поскальзывался и падал в воду.
Колодец тоже является водоемом. За десять лет в колодцах утонуло 17 человек, что в среднем 2 человека в год. Средний возраст утонувших - 60 лет, почти половина из них - пожилые люди. Главной причиной несчастья стало падение.
Несчастному случаю на крупном водоеме обычно предшествовало купание или рыбалка, в случае более мелких водоемов человек тонул из-за того, что поскользнулся или упал в воду.
Спасательный департамент призывает всех следить за тем, чтобы водоемы около вашего дома были безопасны. "Чтобы избежать падения в водоем, его по возможности нужно огородить забором, открытые колодцы закрыть, а крутые берега очистить от мусора, чтобы они были видны, - объяснил Виркала. - Также мы призываем людей продумывать свои действия и создавать безопасные решения. При возможности лучше в водоем поставить насос, чтобы пожилому человеку не надо было нагнувшись набирать воду из колодца. Так можно избежать того, что он поскользнется и упадет", - добавил он.
В этом году в водоемах Эстонии утонуло уже 26 человек. (rescue.ee)