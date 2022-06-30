БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Топ-6 водоемов Эстонии - похитителей человеческих жизней

- Нередко причиной того, почему человек утонул, является переоценка своих возможностей. Также люди часто не могут оценить то, насколько опасны небольшие водоемы. Особенно это заметно весной, когда берега водоемов мягкие и скользкие, и, к сожалению, достаточно просто невнимательности или легкого падения, чтобы произошло несчастье. У более чем половины происшествий на воде особую роль сыграл алкоголь, - сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Чаще всего люди тонут в реках. За десять лет реки Эстонии забрали 128 человеческих жизней, в среднем 13 человек в год. Большинство подобных несчастий происходили весной или летом. Средний возраст утонувших - 51 год. 80% утонувших в реках были мужчины. В более чем половине случаев люди были в алкогольном опьянении.

В озерах за последние десять лет прервалось 115 человеческих жизней. В среднем 12 человек в год и чаще всего летом. Средний возраст утонувших в озере - 49 лет. 88% всех утонувших в озере были мужчины. В половине несчастных случаев люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Море также является одним из опаснейших мест. За последние десять лет в нем утонуло 112 человек, в среднем 11 человек в год. Более половины случаев произошло летом. Средний возраст утонувших в море - 52 года, большую часть утонувших, а именно 86%, составляют мужчины. Каждый третий утопленник - пожилой человек.