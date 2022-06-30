Государство поддержит проведение популярных мероприятий

В конкурсе Фонда интеграции можно ходатайствовать о поддержке больших проектов, в которых принимают участие не менее тысячи человек. Йыхвиский летный день в прошлом году собрал несколько тысяч зрителей. В этом году организатор-новичок Йыхвиский центр культуры и интересов получил от Фонда интеграции пособие в максимальном размере - 25000 евро.