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Государство поддержит проведение популярных мероприятий

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Государство поддержит проведение популярных мероприятий
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Йыхвиский летный день в прошлом году собрал несколько тысяч зрителей. В этом году летный день состоится 23 июля при поддержке Фонда интеграции.
Йыхвиский летный день в прошлом году собрал несколько тысяч зрителей. В этом году летный день состоится 23 июля при поддержке Фонда интеграции. Фото: Valdor Ernits

Фонд интеграции поддержит суммой в 200000 евро девять спортивных и культурных мероприятий, которые запланированы для проведения в Ида-Вирумаа с лета по зиму.

В конкурсе Фонда интеграции можно ходатайствовать о поддержке больших проектов, в которых принимают участие не менее тысячи человек. Йыхвиский летный день в прошлом году собрал несколько тысяч зрителей. В этом году организатор-новичок Йыхвиский центр культуры и интересов получил от Фонда интеграции пособие в максимальном размере - 25000 евро.

Проектный руководитель Кристо Кыргнурм признался, что пособие покрывает большую часть бюджета и без него такое масштабное мероприятие не состоялось бы. По крайней мере, не на таком уровне, как в прошлом году.

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