Эксперты: четвертую вакцину от коронавируса группам риска можно вводить в августе

В дополнение к представителям групп риска по показателям здоровья или возрасту, в качестве получателей второй бустерной дозы рекомендуется рассматривать лиц, пользующихся услугами круглосуточного попечения и круглосуточного специализированного ухода. Кроме того, к ним относятся лица, которые пользуются услугами социального попечения по месту жительства, поскольку они, как правило, входят в группу риска по возрасту или показателям здоровья и с большей вероятностью находятся в тесном контакте с другими людьми, входящими в группу риска. В целях снижения риска вспышек болезни и защиты населения, подверженного риску тяжелых заболеваний, Комитет по иммунопрофилактике рекомендует предоставить вторую бустерную дозу работникам домов попечения и медицинским работникам, непосредственно контактирующим с пациентами и постояльцами домов попечения.

"В конце июля мы начнем предлагать вторую бустерную дозу вакцины всем постояльцам и работникам домов попечения. Во всех этих учреждениях можно будет пройти курс первичной вакцинации, а так же ревакцинацию первой или второй бустерной дозой, - сказала руководитель отдела первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн. - Если тенденция распространения инфекции останется низкой и нагрузка на больницы существенно не увеличится, мы рекомендуем всем лицам, относящимся к вышеуказанным группам риска, провести повторную ревакцинацию во второй половине августа. Если больницы станут заполняться быстрее, чем ожидалось, мы ускорим процесс вакцинации и будем постоянно информировать население о текущей ситуации".