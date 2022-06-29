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Эстонские телекомы готовятся повысить тарифы на свои услуги

Северное побережье
Эстонские телекомы готовятся повысить тарифы на свои услуги
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Avinurme gümnaasiumi ühes koridoris on aknalauad vanu telefone täis, igaühel neist oma lugu rääkida.
Avinurme gümnaasiumi ühes koridoris on aknalauad vanu telefone täis, igaühel neist oma lugu rääkida. Фото: Matti Kämärä

Телекоммуникационная компания Elisa повысит тарифы для частных клиентов, ссылаясь на общий рост цен. Другие телекоммуникационные компании либо уже повысили цены, либо рассматривают возможность их повышения. При этом особых проблем с прибылью у эстонских телекомов до сих пор не возникало, сообщает rus.err.ee.

На прошлой неделе многие клиенты Elisa получили письмо от компании, в котором сообщалось, что с августа тарифы повысятся, и если клиент с этим не согласен, то он может расторгнуть свой договор.

По словам менеджера по коммуникациям Elisa Марики Райски, в большинстве случаев цены вырастут на 1 - 1,49 евро, а детальная информация поступит клиентам в течение июня.

"Эта коррекция тарифов касается частных клиентов и, конкретно, тех сегментов потребителей, в тарифах которых еще не было учтено повышение цен на производственные ресурсы. Мы начали уведомлять клиентов в начале прошлой недели, - сказала Райски ERR. - Производственные расходы Elisa растут из года в год, и быстрая инфляция еще больше на них повлияла, подобно росту цен на прочие услуги в Эстонии".

Она не уточнила число клиентов, которых затронет повышение цен, и размер дополнительного дохода, который Elisa рассчитывает от этого получить.

В отчете компании за 2020 год сообщается, что Elisa является лидером телекоммуникационного рынка в сегменте частных клиентов, и у компании 665 102 клиента мобильной связи.

Это означает, что повышение тарифов только для мобильных клиентов на 1 - 1,5 евро принесло бы Elisa дополнительный доход в размере 8-12 млн евро в год.

В 2020 году Elisa получила прибыль в размере 26,7 млн евро при обороте 121,8 млн евро. По сравнению с прибылью 2020 года, такой дополнительный доход выглядит достаточно весомым.

В Tele2 сообщили, что вместо общего повышения цен компания на данный момент прекратила предлагать некоторые из более дешевых пакетов, т.е. клиентам приходится выбирать новый и более дорогой продукт.

"В телекоммуникациях, как и в других отраслях, операционные расходы выросли. Например, на нас также влияют цены на энергоресурсы. Поэтому мы скорректировали некоторые из предлагаемых решений, например, закрыли [один] пакет многолетней давности. Это означает, что клиент может выбирать из новых решений Tele2", - сказала директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин.

В то же время она отметила, что Tele2 предлагает один пакет, который содержит обещание не повышать тарифы, и в любом случае, если компания захочет повысить цены, то Tele2 своевременно сообщит об этом.

В прошлом году Tele2 получила в Эстонии прибыль в размере 1,8 млн. евро при обороте в 83,2 млн. евро.

В Telia не ответили прямо на вопрос о повышении цен, но подтвердили, что такой вариант обсуждается в компании.

Ответ Telia был расплывчатым, но также ссылался на подорожание производственных ресурсов. "Очевидно, что на многие отрасли, включая телекоммуникации, влияет ощутимый рост цен на различные производственные ресурсы и всплеск инфляции в последнее время. Как это повлияет на ценообразование различных поставщиков услуг, вероятно, можно будет увидеть в предстоящие летние месяцы", - сказал руководитель подразделения частных клиентов Telia Кристьян Вийлманн.

По словам частного клиента Telia Майта Отса, он не помнит, когда компания в последний раз повышала цены.

Telia имеет самый высокий оборот среди всех телекоммуникационных компаний Эстонии. В 2020 году Telia получила прибыль в размере 27,3 млн евро при обороте 344,8 млн евро.

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