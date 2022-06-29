Телекоммуникационная компания Elisa повысит тарифы для частных клиентов, ссылаясь на общий рост цен. Другие телекоммуникационные компании либо уже повысили цены, либо рассматривают возможность их повышения. При этом особых проблем с прибылью у эстонских телекомов до сих пор не возникало, сообщает rus.err.ee.
Эстонские телекомы готовятся повысить тарифы на свои услуги
На прошлой неделе многие клиенты Elisa получили письмо от компании, в котором сообщалось, что с августа тарифы повысятся, и если клиент с этим не согласен, то он может расторгнуть свой договор.
По словам менеджера по коммуникациям Elisa Марики Райски, в большинстве случаев цены вырастут на 1 - 1,49 евро, а детальная информация поступит клиентам в течение июня.
"Эта коррекция тарифов касается частных клиентов и, конкретно, тех сегментов потребителей, в тарифах которых еще не было учтено повышение цен на производственные ресурсы. Мы начали уведомлять клиентов в начале прошлой недели, - сказала Райски ERR. - Производственные расходы Elisa растут из года в год, и быстрая инфляция еще больше на них повлияла, подобно росту цен на прочие услуги в Эстонии".
Она не уточнила число клиентов, которых затронет повышение цен, и размер дополнительного дохода, который Elisa рассчитывает от этого получить.
В отчете компании за 2020 год сообщается, что Elisa является лидером телекоммуникационного рынка в сегменте частных клиентов, и у компании 665 102 клиента мобильной связи.
Это означает, что повышение тарифов только для мобильных клиентов на 1 - 1,5 евро принесло бы Elisa дополнительный доход в размере 8-12 млн евро в год.
В 2020 году Elisa получила прибыль в размере 26,7 млн евро при обороте 121,8 млн евро. По сравнению с прибылью 2020 года, такой дополнительный доход выглядит достаточно весомым.
В Tele2 сообщили, что вместо общего повышения цен компания на данный момент прекратила предлагать некоторые из более дешевых пакетов, т.е. клиентам приходится выбирать новый и более дорогой продукт.
"В телекоммуникациях, как и в других отраслях, операционные расходы выросли. Например, на нас также влияют цены на энергоресурсы. Поэтому мы скорректировали некоторые из предлагаемых решений, например, закрыли [один] пакет многолетней давности. Это означает, что клиент может выбирать из новых решений Tele2", - сказала директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин.
В то же время она отметила, что Tele2 предлагает один пакет, который содержит обещание не повышать тарифы, и в любом случае, если компания захочет повысить цены, то Tele2 своевременно сообщит об этом.
В прошлом году Tele2 получила в Эстонии прибыль в размере 1,8 млн. евро при обороте в 83,2 млн. евро.
В Telia не ответили прямо на вопрос о повышении цен, но подтвердили, что такой вариант обсуждается в компании.
Ответ Telia был расплывчатым, но также ссылался на подорожание производственных ресурсов. "Очевидно, что на многие отрасли, включая телекоммуникации, влияет ощутимый рост цен на различные производственные ресурсы и всплеск инфляции в последнее время. Как это повлияет на ценообразование различных поставщиков услуг, вероятно, можно будет увидеть в предстоящие летние месяцы", - сказал руководитель подразделения частных клиентов Telia Кристьян Вийлманн.
По словам частного клиента Telia Майта Отса, он не помнит, когда компания в последний раз повышала цены.
Telia имеет самый высокий оборот среди всех телекоммуникационных компаний Эстонии. В 2020 году Telia получила прибыль в размере 27,3 млн евро при обороте 344,8 млн евро.