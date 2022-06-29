Эстонские телекомы готовятся повысить тарифы на свои услуги

На прошлой неделе многие клиенты Elisa получили письмо от компании, в котором сообщалось, что с августа тарифы повысятся, и если клиент с этим не согласен, то он может расторгнуть свой договор.

По словам менеджера по коммуникациям Elisa Марики Райски, в большинстве случаев цены вырастут на 1 - 1,49 евро, а детальная информация поступит клиентам в течение июня.

"Эта коррекция тарифов касается частных клиентов и, конкретно, тех сегментов потребителей, в тарифах которых еще не было учтено повышение цен на производственные ресурсы. Мы начали уведомлять клиентов в начале прошлой недели, - сказала Райски ERR. - Производственные расходы Elisa растут из года в год, и быстрая инфляция еще больше на них повлияла, подобно росту цен на прочие услуги в Эстонии".

Она не уточнила число клиентов, которых затронет повышение цен, и размер дополнительного дохода, который Elisa рассчитывает от этого получить.

В отчете компании за 2020 год сообщается, что Elisa является лидером телекоммуникационного рынка в сегменте частных клиентов, и у компании 665 102 клиента мобильной связи.

Это означает, что повышение тарифов только для мобильных клиентов на 1 - 1,5 евро принесло бы Elisa дополнительный доход в размере 8-12 млн евро в год.

В 2020 году Elisa получила прибыль в размере 26,7 млн евро при обороте 121,8 млн евро. По сравнению с прибылью 2020 года, такой дополнительный доход выглядит достаточно весомым.