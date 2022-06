MÄGEDE HÄÄL ⟩ Фестиваль, приглашающий расширить музыкальные вкусы

Юные одесситки из группы "Chillera". Фото: Erakogu

Фестиваль "Mägede Hääl" / "Голос гор" в Каукси

1 июля

На пляже

22.00 Валентина Гончарова

Live-сцена

19.00 San Hani & Metabora

20.00 manna

21.00 Lunacy of Flowers

23.00 Valge Tüdruk

00.00 Poly Chain

01.00 Alien Body

Сцена на пляже

18.00 Яан Павлюк dj

20.00 Smoke Break dj

23.00 Bible Club

00.30 Chillera dj

01.30 Ats Luik & Kristopher Luigend dj

2 июля

Live-сцена

19.00 PVC16

20.00 Siemens Nokia

21.00 Vera Vice

22.00 KEETAI

23.00 Март Ави

00.00 Röövel Ööbik

01.00 Chillera

Сцена на пляже

15.00 Роман Вяземский dj

17.00 Янек Мурд

18.00 Bodya Konakov dj

19.30 Rain Tolk dj

21.30 Galaktlan × Alex Wulf

22.30 Alian Core dj

00.30 Dynamo Dreesen & Andres Lõo

02.30 Tanel & Art dj

Кинотеатр "Družba"

15.30 "Man or Tree" (реж. Том Хэнкок & Варун Раман) & "Face Recognition" (реж. Мартинус Клемет)

16.30 "(Ära) vaata" (реж. Раоуль Кирсима)

17.30 "Beaches of Kyiv" & "Enter Through the Balcony" (реж. Роман Блажан)

18.30 "One Thousand and One Attempts to Be an Ocean" (реж. Юян Ванг)