Фестиваль "Голос гор" ("Mägede Hääl"), который пройдет в Причудье на пляже Каукси в предстоящую пятницу и субботу, станет хорошей возможностью расширить свои музыкальные предпочтения.
MÄGEDE HÄÄL ⟩ Фестиваль, приглашающий расширить музыкальные вкусы
На сценах фестиваля выступят десятки артистов. Большинство их имен ничего не говорят широкой публике. Зачем людям, которые очень хорошо знают, кто такие Карл-Эрик Таукар, Биргит Саррап или Танель Падар, приезжать на фестиваль, где выступят Март Ави, Андрес Лыо, "Valge Tüdruk", "Chilera", "Bible Club", "Poly Chain" и многие другие исполнители, о музыке которых мало что известно?
Один из организаторов фестиваля и составитель музыкальной программы Рауль Саареметс признается, что сделать такой фестиваль интересным для широкой публики непросто. "Единственное, что может их привлечь, - это любопытство. Никогда не знаешь, откуда может появиться сюрприз. Можешь думать, что не хочешь встречаться с чем-то незнакомым, но когда встречаешься, получаешь приятный сюрприз", - говорит он.
Звучащую на "Голосе гор" музыку Саареметс называет относительно авантюрной, что позволяет расширить свой музыкальный вкус и кругозор, чтобы увидеть, какая музыка создается помимо широко распространенной массовой музыки. "Стоит держать свой разум открытым и впускать в себя такую музыку с множеством разных граней", - считает он.
Все зарубежные артисты - из Украины
Все зарубежные артисты нынешнего фестиваля приедут с Украины, и это был осознанный выбор организаторов фестиваля. "Когда я начал вникать в альтернативную музыку, которую создают в Украине, я обнаружил очень интересных исполнителей", - говорит Саареметс, по словам которого из-за войны автоматически выбыли артисты-мужчины, которые либо находятся на фронте, либо не могут выехать из страны. В Каукси выступят те из первоначального списка Саареметса, кто смог приехать.
Среди прочих, например, одесский девичий бенд "Chillera". Его музыканты, по специальности программисты, в начале войны уехали в Молдову, оттуда в Берлин и теперь работают там в домашнем офисе и выступают на фестивалях.
Организаторы "Голоса гор" не планируют в Каукси политические выступления. "Мы позволяем музыке говорить и показывать наше отношение тем, что все иностранные исполнители приглашены из Украины", - констатирует он.
"Röövel Ööbik" исполнит новые композиции
В воскресенье в полночь Рауль Саареметс также выйдет на сцену с группой "Röövel Ööbik", которая уже 35 лет является иконой эстонского инди-рока. "Мы исполним новые композиции с альбома, который выйдет осенью. Мы не делали ничего активного уже десять лет. Теперь у нас снова уйма новой музыки", - доволен он. Первая композиция с этого альбома "Out of Control" только что опубликована на "Youtube".
Если в первые годы местом проведения фестиваля "Голос гор" была территория шахтного музея в Кохтла-Нымме, то в прошлом году фестиваль переместился на песчаные холмы Каукси. По словам уроженца Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа Саареметса, Каукси - фантастически классное место для такого фестиваля.
- Перед прошлогодним фестивалем собственник тамошней деревни отдыха выказывал некоторое предубеждение. Казалось, что почти все полицейские Вирумаа прибыли на фестиваль, все с очень серьезными лицами, полагая, что в Каукси ожидается какой-то страшный тарарам. Однако когда первый день фестиваля подходил к концу, наш гостеприимный хозяин заулыбался. Он словно не верил своим глазам, что на музыкальном фестивале может быть такая вежливая публика, - вспомнил он, отметив, что в этом году их приняли уже с распростертыми объятиями.
Саареметса, который большую часть своего детства провел в Каукси, удивило, что среди посетителей прошлогоднего фестиваля было немало тех, кто впервые оказался в Каукси и вообще на Чудском озере.
Фестиваль "Mägede Hääl" / "Голос гор" в Каукси
1 июля
На пляже
22.00 Валентина Гончарова
Live-сцена
19.00 San Hani & Metabora
20.00 manna
21.00 Lunacy of Flowers
23.00 Valge Tüdruk
00.00 Poly Chain
01.00 Alien Body
Сцена на пляже
18.00 Яан Павлюк dj
20.00 Smoke Break dj
23.00 Bible Club
00.30 Chillera dj
01.30 Ats Luik & Kristopher Luigend dj
2 июля
Live-сцена
19.00 PVC16
20.00 Siemens Nokia
21.00 Vera Vice
22.00 KEETAI
23.00 Март Ави
00.00 Röövel Ööbik
01.00 Chillera
Сцена на пляже
15.00 Роман Вяземский dj
17.00 Янек Мурд
18.00 Bodya Konakov dj
19.30 Rain Tolk dj
21.30 Galaktlan × Alex Wulf
22.30 Alian Core dj
00.30 Dynamo Dreesen & Andres Lõo
02.30 Tanel & Art dj
Кинотеатр "Družba"
15.30 "Man or Tree" (реж. Том Хэнкок & Варун Раман) & "Face Recognition" (реж. Мартинус Клемет)
16.30 "(Ära) vaata" (реж. Раоуль Кирсима)
17.30 "Beaches of Kyiv" & "Enter Through the Balcony" (реж. Роман Блажан)
18.30 "One Thousand and One Attempts to Be an Ocean" (реж. Юян Ванг)