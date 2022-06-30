Чт, 30.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

MÄGEDE HÄÄL ⟩ Фестиваль, приглашающий расширить музыкальные вкусы

Эрик Гамзеев
, журналист
Фестиваль, приглашающий расширить музыкальные вкусы
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фестиваль "Голос гор", который в прошлом году переехал из Кохтла-Нымме на пляж Каукси, освоился на новом месте. Одна из сцен и в этом году расположится прямо на границе воды и суши.
Фестиваль "Голос гор", который в прошлом году переехал из Кохтла-Нымме на пляж Каукси, освоился на новом месте. Одна из сцен и в этом году расположится прямо на границе воды и суши. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Фестиваль "Голос гор" ("Mägede Hääl"), который пройдет в Причудье на пляже Каукси в предстоящую пятницу и субботу, станет хорошей возможностью расширить свои музыкальные предпочтения.

На сценах фестиваля выступят десятки артистов. Большинство их имен ничего не говорят широкой публике. Зачем людям, которые очень хорошо знают, кто такие Карл-Эрик Таукар, Биргит Саррап или Танель Падар, приезжать на фестиваль, где выступят Март Ави, Андрес Лыо, "Valge Tüdruk", "Chilera", "Bible Club", "Poly Chain" и многие другие исполнители, о музыке которых мало что известно?

Один из организаторов фестиваля и составитель музыкальной программы Рауль Саареметс признается, что сделать такой фестиваль интересным для широкой публики непросто. "Единственное, что может их привлечь, - это любопытство. Никогда не знаешь, откуда может появиться сюрприз. Можешь думать, что не хочешь встречаться с чем-то незнакомым, но когда встречаешься, получаешь приятный сюрприз", - говорит он. 

Организаторы фестиваля Ивар Мурд и Рауль Саареметс - уроженцы Кохтла-Ярве.
Организаторы фестиваля Ивар Мурд и Рауль Саареметс - уроженцы Кохтла-Ярве. Фото: Tiina Oja

Звучащую на "Голосе гор" музыку Саареметс называет относительно авантюрной, что позволяет расширить свой музыкальный вкус и кругозор, чтобы увидеть, какая музыка создается помимо широко распространенной массовой музыки. "Стоит держать свой разум открытым и впускать в себя такую музыку с множеством разных граней", - считает он.

Все зарубежные артисты - из Украины

Все зарубежные артисты нынешнего фестиваля приедут с Украины, и это был осознанный выбор организаторов фестиваля. "Когда я начал вникать в альтернативную музыку, которую создают в Украине, я обнаружил очень интересных исполнителей", - говорит Саареметс, по словам которого из-за войны автоматически выбыли артисты-мужчины, которые либо находятся на фронте, либо не могут выехать из страны. В Каукси выступят те из первоначального списка Саареметса, кто смог приехать.

Среди прочих, например, одесский девичий бенд "Chillera". Его музыканты, по специальности программисты, в начале войны уехали в Молдову, оттуда в Берлин и теперь работают там в домашнем офисе и выступают на фестивалях.

Организаторы "Голоса гор" не планируют в Каукси политические выступления. "Мы позволяем музыке говорить и показывать наше отношение тем, что все иностранные исполнители приглашены из Украины", - констатирует он.

"Röövel Ööbik" исполнит новые композиции

В воскресенье в полночь Рауль Саареметс также выйдет на сцену с группой "Röövel Ööbik", которая уже 35 лет является иконой эстонского инди-рока. "Мы исполним новые композиции с альбома, который выйдет осенью. Мы не делали ничего активного уже десять лет. Теперь у нас снова уйма новой музыки", - доволен он. Первая композиция с этого альбома "Out of Control" только что опубликована на "Youtube".

Если в первые годы местом проведения фестиваля "Голос гор" была территория шахтного музея в Кохтла-Нымме, то в прошлом году фестиваль переместился на песчаные холмы Каукси. По словам уроженца Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа Саареметса, Каукси - фантастически классное место для такого фестиваля.

- Перед прошлогодним фестивалем собственник тамошней деревни отдыха выказывал некоторое предубеждение. Казалось, что почти все полицейские Вирумаа прибыли на фестиваль, все с очень серьезными лицами, полагая, что в Каукси ожидается какой-то страшный тарарам. Однако когда первый день фестиваля подходил к концу, наш гостеприимный хозяин заулыбался. Он словно не верил своим глазам, что на музыкальном фестивале может быть такая вежливая публика, - вспомнил он, отметив, что в этом году их приняли уже с распростертыми объятиями.

Саареметса, который большую часть своего детства провел в Каукси, удивило, что среди посетителей прошлогоднего фестиваля было немало тех, кто впервые оказался в Каукси и вообще на Чудском озере. 

Юные одесситки из группы "Chillera".
Юные одесситки из группы "Chillera". Фото: Erakogu

Фестиваль "Mägede Hääl" / "Голос гор" в Каукси

1 июля

На пляже

22.00 Валентина Гончарова

Live-сцена

19.00 San Hani & Metabora

20.00 manna

21.00 Lunacy of Flowers

23.00 Valge Tüdruk

00.00 Poly Chain

01.00 Alien Body

Сцена на пляже

18.00 Яан Павлюк dj

20.00 Smoke Break dj

23.00 Bible Club

00.30 Chillera dj

01.30 Ats Luik & Kristopher Luigend dj

2 июля

Live-сцена

19.00 PVC16

20.00 Siemens Nokia

21.00 Vera Vice

22.00 KEETAI

23.00 Март Ави

00.00 Röövel Ööbik

01.00 Chillera

Сцена на пляже

15.00 Роман Вяземский dj

17.00 Янек Мурд

18.00 Bodya Konakov dj

19.30 Rain Tolk dj

21.30 Galaktlan × Alex Wulf

22.30 Alian Core dj

00.30 Dynamo Dreesen & Andres Lõo

02.30 Tanel & Art dj

Кинотеатр "Družba"

15.30 "Man or Tree" (реж. Том Хэнкок & Варун Раман) & "Face Recognition" (реж. Мартинус Клемет)

16.30 "(Ära) vaata" (реж. Раоуль Кирсима)

17.30 "Beaches of Kyiv" & "Enter Through the Balcony" (реж. Роман Блажан)

18.30 "One Thousand and One Attempts to Be an Ocean" (реж. Юян Ванг)

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх