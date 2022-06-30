MÄGEDE HÄÄL ⟩ Фестиваль, приглашающий расширить музыкальные вкусы

Среди прочих, например, одесский девичий бенд "Chillera". Его музыканты, по специальности программисты, в начале войны уехали в Молдову, оттуда в Берлин и теперь работают там в домашнем офисе и выступают на фестивалях.

Организаторы "Голоса гор" не планируют в Каукси политические выступления. "Мы позволяем музыке говорить и показывать наше отношение тем, что все иностранные исполнители приглашены из Украины", - констатирует он.

"Röövel Ööbik" исполнит новые композиции

В воскресенье в полночь Рауль Саареметс также выйдет на сцену с группой "Röövel Ööbik", которая уже 35 лет является иконой эстонского инди-рока. "Мы исполним новые композиции с альбома, который выйдет осенью. Мы не делали ничего активного уже десять лет. Теперь у нас снова уйма новой музыки", - доволен он. Первая композиция с этого альбома "Out of Control" только что опубликована на "Youtube".

Если в первые годы местом проведения фестиваля "Голос гор" была территория шахтного музея в Кохтла-Нымме, то в прошлом году фестиваль переместился на песчаные холмы Каукси. По словам уроженца Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа Саареметса, Каукси - фантастически классное место для такого фестиваля.