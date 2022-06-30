Представление о том, какой сейчас расклад сил у развалившейся кохтла-ярвеской власти, можно будет получить на запланированном на четверг заседании, где на новое голосование будет вынесено утверждение членов горуправы - согласно проекту, в нем нет больше места прежним вице-мэрам Людмиле Янченко и Рийне Ивановой, которые баллотировались по списку Центристской партии.
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Кохтла-Ярве пытается избавиться от двух вице-мэров
Кохтла-Ярве пытается избавиться от двух вице-мэров
На проходившем в мае заседании горсобрания в устав города была внесена поправка, согласно которой количество вице-мэров сокращается с пяти до трех. Согласно выносимому на голосование в четверг проекту, в управе остаются прежний вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин, вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов и вице-мэр по вопросам образования и культуры Кристийне Агу. Для Янченко и Ивановой в управе места больше нет.