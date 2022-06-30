Чт, 30.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Кохтла-Ярве пытается избавиться от двух вице-мэров

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-Ярве пытается избавиться от двух вице-мэров
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Людмила Янченко и Рийна Иванова, долгое время руководившие городом Кохтла-Ярве, могут в четверг оказаться в горуправе не у дел.
Людмила Янченко и Рийна Иванова, долгое время руководившие городом Кохтла-Ярве, могут в четверг оказаться в горуправе не у дел. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Представление о том, какой сейчас расклад сил у развалившейся кохтла-ярвеской власти, можно будет получить на запланированном на четверг заседании, где на новое голосование будет вынесено утверждение членов горуправы - согласно проекту, в нем нет больше места прежним вице-мэрам Людмиле Янченко и Рийне Ивановой, которые баллотировались по списку Центристской партии.

На проходившем в мае заседании горсобрания в устав города была внесена поправка, согласно которой количество вице-мэров сокращается с пяти до трех. Согласно выносимому на голосование в четверг проекту, в управе остаются прежний вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин, вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов и вице-мэр по вопросам образования и культуры Кристийне Агу. Для Янченко и Ивановой в управе места больше нет.

В вопросе числа вице-мэров разошлись мнения депутатов, избранных по списку Центристской партии. Валерий Корб, Арне Берендсен, Сергей Лопин, Анна Рентик, Раиса Баженова и Иветта Саккарт-Линнард были против уменьшения числа вице-мэров. Остальные шесть депутатов были за или не голосовали. Решение прошло благодаря тому, что соцдемы воздержались от голосования, отметив, что не желают участвовать в политической игре Центристской партии.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх