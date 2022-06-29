Официально дан старт работам по реконструкции здания Нарвской Кесклиннаской гимназии, которая вскоре станет основной школой. Реновация исторического школьного дома и возведение новой пристройки обойдутся приблизительно в 21 миллион евро, если не подорожают еще.
Начато самое дорогое в регионе строительство школы
Договор о строительстве учебного здания Нарвской Кесклиннаской основной школы 29 июня подписали мэр Нарвы Катри Райк и председатель правления АО "Ehitustrust" Кайдо Сомелар. Стройплощадка на улице Александра Пушкина, 29 передана подрядчику в распоряжение на полтора года.
Главное здание Нарвской Кесклиннаской пока еще гимназии, основанное в 1926 году, будет капитально отремонтировано к своему почти что столетию. Плюс у него появится современная пристройка, спроектированная в одном архитектурном ключе со строящейся рядом госгимназией.
Нынче начавшееся строительство обновленной Нарвской Кесклиннаской основной школы должно завершиться к концу 2023 года. Еще некоторое время займут оснащение и переезд. Классы примут учеников, как предполагается, в сентябре 2024 года.
Нарвская госгимназия по соседству строится уже дольше полугода той же компанией "Ehitustrust". В гимназической новостройке парни и девушки заполнят аудитории в сентябре 2023-го.
К тому времени большинство муниципальных гимназий в приграничном городе должны быть переформированы в основные школы.
Стройка откладывалась год
Нарвская Кесклиннаская пока еще гимназия работает в ожидании строительства на удаленных временных площадях с осени 2021 года. Тогда предполагалось, что в свой обновленный дом школа вернется через два академических года - к сентябрю 2023 года. Однако быстрому началу работ помешали кратно подорожавшее строительство, вынужденное повторное проведение тендера и поиск Нарвой дополнительных денег.
Положительно все решилось весной 2022 года, когда правительство Эстонии выделило Нарве немногим более 14,5 миллиона евро на этот проект. Вдобавок сама Нарва изыскала возможность взять из собственного бюджета более 8 миллионов.
Суммарный бюджет проекта, включающий не только строительные, но и прочие работы, оценивается сегодня в 22,7 миллиона.
Как признала мэр Нарвы Катри Райк нынче после подписания договора с "Ehitustrust", это начинающееся строительство настолько долгожданное и при этом такое дорогое, что многие уже и не верили в него.
Школа уже привыкла ждать
Говоря о том, что учебная работа Нарвской Кесклиннаской гимназии на замещающих площадях затянется на третий академический год, исполняющая обязанности директора Анна Зубова рассказала, что дети относительно легко приспособились к тем классам.
- Это для взрослых важен также комфорт, а детям важно, чтобы было интересно. Если есть с горящими глазами учителя, тогда детям будет интересно в любых условиях, - отметила Зубова.
Педагогам, по ее словам, труднее, потому что многим из них приходится постоянно ездить между двумя временными школьными зданиями в разных районах Нарвы.
В Нарвскую Кесклиннаскую гимназию, работающую по временным адресам, в новом учебном году ждут порядка 750 учащихся, включая гимназистов. В обновленном родном доме основной школе обещано через два года 864 учебных места на 5925 квадратных метрах.
По словам Зубовой, раз теперь ясно, что в сентябре 2024-го школа наконец начнет работать по старому адресу и в качественно лучших условиях, можно ожидать наплыва заявлений о приеме: "Начинающееся строительство придаст смелости (горожанам), ведь многие же не верили в это и боялись, что нашу школу расформируют, а детей разбросают по другим школам".
Огромные инвестиции в нарвское образование
Катри Райк напомнила, что в Нарве уже строятся или готовятся к стройке три современных больших школьных дома: Нарвская государственная гимназия на улице Александра Пушкина, с ней по соседству - Нарвская Кесклиннаская основная школа, сравнительно неподалеку на улице Краави - единое здание Нарвской эстонской госгимназии и Нарвской эстонской государственной основной школы. В третьем случае строительный договор подпишут в начале июля.
Как подсчитала мэр, на все эти проекты выделено в сумме порядка 50 миллионов евро из госбюджета и еврофондов, плюс 8 миллионов из городского бюджета Нарвы.
- Когда будут готовы эти здания, тогда в них будет учиться каждый третий нарвский ученик, - говорит Райк. - Если все пойдет по плану, тогда через два года из приблизительно 340 нарвских первоклассников двести будут учиться по-эстонски или по методике языкового погружения. Это огромнейшее изменение в нарвском образовании, - подчеркнула она.