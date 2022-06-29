Начато самое дорогое в регионе строительство школы

Суммарный бюджет проекта, включающий не только строительные, но и прочие работы, оценивается сегодня в 22,7 миллиона.

Как признала мэр Нарвы Катри Райк нынче после подписания договора с "Ehitustrust", это начинающееся строительство настолько долгожданное и при этом такое дорогое, что многие уже и не верили в него.

Старое здание Нарвской Кесклиннаской гимназии, основанное в 1926 году. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Школа уже привыкла ждать

Говоря о том, что учебная работа Нарвской Кесклиннаской гимназии на замещающих площадях затянется на третий академический год, исполняющая обязанности директора Анна Зубова рассказала, что дети относительно легко приспособились к тем классам.

- Это для взрослых важен также комфорт, а детям важно, чтобы было интересно. Если есть с горящими глазами учителя, тогда детям будет интересно в любых условиях, - отметила Зубова.

Педагогам, по ее словам, труднее, потому что многим из них приходится постоянно ездить между двумя временными школьными зданиями в разных районах Нарвы.

В Нарвскую Кесклиннаскую гимназию, работающую по временным адресам, в новом учебном году ждут порядка 750 учащихся, включая гимназистов. В обновленном родном доме основной школе обещано через два года 864 учебных места на 5925 квадратных метрах.