Правительство в Нарве Инициирована спецпланировка для атомной электростанции

На выездном собрании в Нарвской Эстонской гимназии правительство Эстонии инициировало разработку специальной планировки и стратегической оценки влияния на окружающую среду для атомной электростанции мощностью 600 МВт. Площадь территории планировании составляет около 1285 км².
В январе этого года компания Fermi Energia подала в Министерство экономики и коммуникаций заявку на инициирование государственной специальной планировки для атомной электростанции.
- Инициирование специальной планировки не означает, что строительство атомной электростанции начнется немедленно. Сперва мы проанализируем, при каких условиях и где можно построить атомную электростанцию в Эстонии, - пояснил министр экономики и промышленности Эркки Келдо. - Мы проводим необходимую подготовку, чтобы в случае, если инвестор захочет вложить средства в строительство атомной электростанции и будет принято решение о ее строительстве, у уезда уже был бы тщательно продуманный план.
По словам Келдо, если будет принято решение о строительстве атомной электростанции, ее строительство также создаст новые высокооплачиваемые рабочие места в регионе, что, в свою очередь, будет способствовать потреблению местных услуг и, следовательно, развитию местной экономической среды.
Территория планирования национального специального плана охватывает земельные участки в волости Виру-Нигула, Хальяла, Раквере, городе Раквере и волости Винни в уезде Ляэне-Вирумаа, а также волости Люганузе, Тойла и Кохтла-Ярве в уезде Ида-Вирумаа, а также морскую зону от залива Кунда до Нарвского залива. Площадь планируемой территории составляет около 1285 км².
Территория планирования определена значительно большей, чем фактическая территория, на которой могут будут построены атомная электростанция и необходимые объекты. Более широкая область планирования гарантирует, что можно будет тщательно рассмотреть и оценить наилучшее место для атомной электростанции. Также необходимо спланировать подключение к существующей электросети.
- Это включает в себя оценку всех соответствующих воздействий. Как то, как атомная электростанция повлияет на людей в зоне планирования, их дома и среду обитания, так и то, как строительство атомной электростанции повлияет на окружающую среду и экономику, - добавил Келдо.
В процесс планирования будут вовлечены жители территории планирования, местные органы власти, соответствующие учреждения и все другие заинтересованные стороны.
При предварительном выборе места реализации национального специального плана рассматриваются несколько возможных вариантов. Поиск оптимального места для атомной электростанции и необходимой для ее эксплуатации инфраструктуры ведется по всей территории планирования. Однако специальный национальный план будет разработан только для территории, где планируется строительство атомной электростанции и необходимых для этого объектов. Fermi Energia и рабочая группа по ядерной энергетике ранее уже анализировали территории, потенциально пригодные для строительства атомной электростанции.
Ожидается, что вместе со строительством атомной электростанции будут запланированы воздушная линия электропередачи напряжением 330 кВ, расширение существующей подстанции напряжением 330 кВ и другие объекты, связанные с передачей электроэнергии. Согласно заявке на запуск, первый из двух запланированных реакторов атомной электростанции может быть введен в эксплуатацию, если все процессы пойдут гладко, не ранее 2035 года.
Перечень объектов, связанных с производством атомной энергии, будет уточнен в ходе разработки нормативно-правовой базы в области ядерной безопасности, которая осуществляется параллельно с этапом предварительного выбора места размещения национального специального плана и является обязательным условием для принятия решения о предварительном выборе места размещения национального специального плана.