Правительство в Нарве Инициирована спецпланировка для атомной электростанции

- Это включает в себя оценку всех соответствующих воздействий. Как то, как атомная электростанция повлияет на людей в зоне планирования, их дома и среду обитания, так и то, как строительство атомной электростанции повлияет на окружающую среду и экономику, - добавил Келдо.

В процесс планирования будут вовлечены жители территории планирования, местные органы власти, соответствующие учреждения и все другие заинтересованные стороны.

При предварительном выборе места реализации национального специального плана рассматриваются несколько возможных вариантов. Поиск оптимального места для атомной электростанции и необходимой для ее эксплуатации инфраструктуры ведется по всей территории планирования. Однако специальный национальный план будет разработан только для территории, где планируется строительство атомной электростанции и необходимых для этого объектов. Fermi Energia и рабочая группа по ядерной энергетике ранее уже анализировали территории, потенциально пригодные для строительства атомной электростанции.

Ожидается, что вместе со строительством атомной электростанции будут запланированы воздушная линия электропередачи напряжением 330 кВ, расширение существующей подстанции напряжением 330 кВ и другие объекты, связанные с передачей электроэнергии. Согласно заявке на запуск, первый из двух запланированных реакторов атомной электростанции может быть введен в эксплуатацию, если все процессы пойдут гладко, не ранее 2035 года.