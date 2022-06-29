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Канада открывает посольство в Эстонии

Северное побережье
Канада открывает посольство в Эстонии
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Фото: Postimees

Канада открывает четыре новых посольства в Европе и на Кавказе. Такое решение поможет укрепить связи с союзниками по НАТО и поддержать демократию, сообщили в МИД Канады, сообщает rus.postimees.ee.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила в среду, 29 июня, что Канада расширяет существующие дипломатические представительства в Эстонии, Литве и Словакии до полноценных посольств с послами. Цель – противодействие дестабилизирующей деятельности России в регионе. Кроме того, Канада откроет новое посольство в Армении.

В официальном заявлении МИД Канады говорится, что этот шаг поможет укрепить политическое и экономическое сотрудничество для поддержки европейских союзников, а также противостоять последствиям российского вторжения в Украину и поддержать Армению в ее демократическом развитии.

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