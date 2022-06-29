Канада открывает посольство в Эстонии

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила в среду, 29 июня, что Канада расширяет существующие дипломатические представительства в Эстонии, Литве и Словакии до полноценных посольств с послами. Цель – противодействие дестабилизирующей деятельности России в регионе. Кроме того, Канада откроет новое посольство в Армении.