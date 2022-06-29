В четверг в Раквере, на улице Уус состоится открытие памп-трека площадью около 30 000 кв. метров, сообщает rus.err.ee.
В Раквере откроется большой памп-трек
В Раквере откроется большой памп-трек
Мэр Раквере Трийн Варек отметила в интервью Virumaa Teataja, что новый памп-трек существенно улучшит возможности досуга на свежем воздухе: "Речь идет о значительной инвестиции в спортивную инфраструктуру города".
Зимой территория будет использоваться как горка для катания на санках. Строительство обошлось в примерно 180 000 евро.