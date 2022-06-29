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В Ида-Вирумаа ждут помощи от государства при переводе детских садов на эстонский язык

Северное побережье
В Ида-Вирумаа ждут помощи от государства при переводе детских садов на эстонский язык
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Seekordsest peost võttis osa tosin lasteaeda.
Seekordsest peost võttis osa tosin lasteaeda. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

План будущей правящей коалиции в течении трех лет перевести все детские сады в республике на эстонский язык обучения в самоуправлениях Ида-Вирумаа восприняли без тревоги, однако чиновники подчеркнули – осуществление реформы возможно лишь с помощью государства, сообщает rus.err.ee.

В Нарве на данный момент работает 17 детских садов, и из них лишь один – с эстонским языком преподавания. В городе также 12 групп работают по программе частичного языкового погружения. В приграничном городе пока затрудняются сказать, возможно ли перевести все детские сады на эстонский язык, так как нет четкой программы правительства в этом вопросе.

"При определенных условиях нужно знать, какой у нас период, какие цели перед нами стоят, какие сроки. И какую поддержку мы получим, так как есть определенные проблемы, которые нужно решать. Поэтому в одночасье безусловно нельзя, но в принципе, наверное, в ходе сотрудничества все это возможно", – сказала заместитель руководителя отдела культуры и образования Нарвы Лариса Дегель.

При реализации идеи правительства Нарва, в первую очередь, столкнется с проблемой нехватки педагогов. Похожая ситуация и в Кохтла-Ярве, где работает 14 детских садов, из которых три – с эстонским языком преподавания. В этом городе надеются привлечь новых педагогов в детские сады.

"На данный момент их не очень много, и мы постараемся по максимуму использовать этот потенциал и очень надеемся, что сейчас с созданием в городе новой программы образования будут прописаны определенные действия и мы сможем привлечь в город новых людей, которые имеют соответствующее образование и языковой уровень", – сказала вице-мэр по вопросам образования и культуры Кохтла-Ярве Кристийне Агу.

В городе свежих морских ветров, Силламяэ, воспринимают идею формируемой коалиции не как сигнал к немедленному действию, а скорее как повод для размышления. Там всего четыре детских сада, один из которых эстоноязычный.

"Про стопроцентный переход на эстонский язык не могу сказать ничего конкретно. И надо ли вообще все группы переводить на эстонский язык? Важно, чтобы ребенок после детского садика имел элементарные языковые знания, чтобы мог общаться и был готов с этими знаниями идти на следующую ступень образования", - отметила заведующая отделом образования Силламяэ Аннели Рантс.

Анонсируя свою идею, коалиция Партии реформ, социал-демократов и Isamaa рассчитывает, что уже к началу 25 года все детские сады страны будут работать исключительно на эстонском языке, что в свою очередь ускорит процесс перехода всей системы образования на государственный язык.

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