В Ида-Вирумаа ждут помощи от государства при переводе детских садов на эстонский язык

В Нарве на данный момент работает 17 детских садов, и из них лишь один – с эстонским языком преподавания. В городе также 12 групп работают по программе частичного языкового погружения. В приграничном городе пока затрудняются сказать, возможно ли перевести все детские сады на эстонский язык, так как нет четкой программы правительства в этом вопросе.

"При определенных условиях нужно знать, какой у нас период, какие цели перед нами стоят, какие сроки. И какую поддержку мы получим, так как есть определенные проблемы, которые нужно решать. Поэтому в одночасье безусловно нельзя, но в принципе, наверное, в ходе сотрудничества все это возможно", – сказала заместитель руководителя отдела культуры и образования Нарвы Лариса Дегель.

При реализации идеи правительства Нарва, в первую очередь, столкнется с проблемой нехватки педагогов. Похожая ситуация и в Кохтла-Ярве, где работает 14 детских садов, из которых три – с эстонским языком преподавания. В этом городе надеются привлечь новых педагогов в детские сады.